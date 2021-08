Bennett aterrizó en EEUU para su primera visita de Estado como primer ministro

Itongadol/AJN.- El primer ministro Naftali Bennett aterrizó esta madrugada en Estados Unidos, dando inicio a su primera visita de Estado al extranjero desde que asumió el cargo, durante la cual se reunirá con el presidente estadounidense, Joe Biden.

El viaje se produce en medio de intensas tensiones con Irán y mientras Israel se enfrenta a un resurgimiento gradual de las hostilidades en su frontera sur con la Franja de Gaza.

Bennett, quien aterrizó en la Base Conjunta Andrews en Maryland, tiene programado reunirse hoy con importantes funcionarios de la administración estadounidense, incluido el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin. El jueves se reunirá con Biden.

En un comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro antes de su partida, Bennett dijo que la principal prioridad en su conversación con Biden sería Irán, “especialmente el salto en los últimos dos o tres años en el programa nuclear iraní”.

También aseguró que se dialogará sobre otros temas, incluida la preservación de la ventaja militar cualitativa de Israel en Medio Oriente, la pandemia del coronavirus y asuntos económicos.

Bennett se ha pronunciado en contra de la posibilidad de un nuevo acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales, y dice que cualquier acuerdo también debe frenar la agresión regional de Irán.

A principios de esta semana, Bennett le dijo al gabinete que le diría al presidente estadounidense “que ahora es el momento de detener a los iraníes, detener esto” y no volver a entrar en “un acuerdo nuclear que ya ha expirado y no es relevante, incluso para aquellos que pensaron que alguna vez fue relevante”.

Bennett repitió esa postura el martes en una llamada de Zoom con congresistas estadounidenses.

“Hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos y un nuevo gobierno en Israel, y traigo conmigo desde Jerusalén un nuevo espíritu de cooperación, y esto se basa en la relación especial y prolongada entre los dos países”, dijo Bennett antes del despegue.

Bennett asumió el cargo hace dos meses después de armar una coalición gobernante de ocho partidos políticos dispares, que van desde partidos de derecha a la facción islamista Ra’am.

Antes de su viaje a Estados Unidos, Bennett le dijo a The New York Times en una entrevista publicada el martes que no anexaría territorio de Cisjordania ni permitiría que se convirtiera en un Estado palestino, ya que la composición de izquierda a derecha de su gobierno de coalición significaba que los drásticos movimientos diplomáticos en cualquier dirección estaban fuera de la mesa por ahora.