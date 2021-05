BENNET ANUNCIA PLAN PARA FORMAR UN GOBIERNO CON LAPID QUE SUCEDE A NETANYAHU

Itongadol.- Sa’ar rechazó la oferta del Likud para el primer lugar en la rotación de PM. Los equipos de negociación de New Hope y Yesh Atid se reunirán para formar un gobierno de unidad.

Un mandato de 28 días para que el líder de la oposición de Israel, Yair Lapid forme un nuevo gobierno, se agota el miércoles y los informes de los medios sugieren que está cerca de formar una coalición que podría poner fin al récord del primer ministro Netanyahu como líder del país

Bennett invitó a las partes a mostrar moderación en el logro de sus objetivos. Dijo que ir a elecciones adicionales colapsaría al país y, en cambio, decidió «detener la locura».

«Las únicas opciones son el gobierno de unidad o las elecciones», dijo. «Los que dicen que es posible un gobierno de derecha están mintiendo».

Netanyahu respondió que si Bennett hubiera permitido que el mandato de Lapid para formar un gobierno terminara el miércoles por la noche, los diputados del campo de cambio se habrían unido y permitido la formación de un gobierno de derecha. Dijo que Bennett estaba actuando por su propio interés personal, sabiendo que si había otras elecciones, su carrera política terminaría.

«Nadie hubiera votado por ti si supiera lo que harías», le dijo Netanyahu a Bennett.

Netanyahu dijo que lo que Bennett estaba formando no era un gobierno de unidad, sino un gobierno débil que dañaría la disuasión de Israel. Lo comparó con lo que está sucediendo en política en Siria e Irán.

Anteriormente, los líderes de Yamina, Bennett y Ayelet Shaked, hablaron a favor de formar un gobierno de unidad con Lapid en la reunión de la facción de Yamina del domingo y recibieron el respaldo de los diputados de la facción, dijo un portavoz del partido.

«Liderazgo significa asumir la responsabilidad y no huir de ella», dijo Bennett a la facción. «Tenemos líneas rojas y no las cruzaremos. No cederemos territorio ni dañaremos la identidad judía del Estado de Israel. Sería fácil permanecer terco y encender fuegos como los demás. Esa es la forma de hacer el país romperse.»

El Likud respondió acusando a Bennett de engañar a sus votantes y a los de la derecha en su conjunto y desechar sus valores para convertirse en primer ministro.

El único MK de Yamina de los siete que ha prometido rebelarse es Amichai Chikli, que no asistió a la reunión. Dijo en entrevistas de radio que votaría en contra del gobierno que formarían Bennett y Lapid y mantendría su escaño en la Knesset, a pesar de las presiones internas de su partido para que dimitiera.

Chikli escribió en Twitter el sábado por la noche que «banderas negras se ciernen sobre» tal gobierno, en referencia al movimiento de protesta Bandera Negra que ha tratado de derribar a Netanyahu.

El líder de New Hope, Gideon Sa’ar, rechazó las ofertas del Likud el domingo por la mañana para rotar como primer ministro con Benjamin Netanyahu y luego con Bennett en una rotación de tres hombres.

El negociador del Likud, Yaakov Atraktzi, hizo la oferta en una conversación con Sa’ar el sábado por la noche.

Según la oferta, Sa’ar se desempeñaría como primer ministro durante los primeros 15 meses, seguido de Netanyahu durante dos años y luego Bennett durante el resto del mandato.

Netanyahu puso la oferta por escrito y consiguió que los líderes de Shas, el Judaísmo de la Torá Unido y el Partido Sionista Religioso la firmaran.

«En un esfuerzo por poner fin a las consideraciones personales y tomar medidas sin precedentes y de gran alcance para garantizar la seguridad y el carácter del Estado de Israel y evitar la formación de un gobierno de izquierda que pondría en peligro al Estado, los líderes del partido abajo firmantes somos haciendo esta oferta «, dice la carta a Bennett y Sa’ar.

Netanyahu agregó en una publicación en las redes sociales que invitó a Sa’ar y Bennett a reunirse de inmediato y cerrar un trato sobre un gobierno de derecha.

Sa’ar reaccionó en Twitter reiterando la oposición de su partido a que Netanyahu permanezca en el poder.

«Nuestra postura y nuestra obligación siguen siendo reemplazar el gobierno de Netanyahu», escribió. «Continuaremos actuando de acuerdo con eso. Cálida recomendación para los próximos días: ignore el giro político».

Los equipos negociadores de New Hope y Yesh Atid se reunieron el domingo por la mañana en un esfuerzo por finalizar un acuerdo sobre un gobierno de unidad, sin Netanyahu, que es la preferencia de Sa’ar.

Bennett pospuso cuatro horas la reunión de su facción para ocuparse de los acontecimientos. Bennett no. El 2 de febrero, MK Ayelet Shaked, canceló un discurso que tenía previsto pronunciar el domingo por la noche en la conferencia anual del Colegio de Abogados en Eilat.

Bennett informó al líder de Yesh Atid, Yair Lapid, de su decisión de unirse a él en un gobierno de unidad el viernes. Acordaron que Bennett se desempeñaría primero como primer ministro hasta septiembre de 2023, después de lo cual Lapid asumiría el cargo hasta que finalice el mandato en noviembre de 2025.

Pero fuentes en Yamina dijeron que todavía hay algunas disputas con Yesh Atid que siguen sin resolverse.

Los acuerdos finales de la coalición se firmarán el lunes y se enviarán a la Knesset. La ceremonia de juramentación podría tener lugar el miércoles, pero legalmente, una vez que Lapid le diga al presidente Reuven Rivlin que podría formar un gobierno, tiene una semana para llevar al gobierno a un voto de confianza en la Knesset.