General iraní divulgó una lista de ataques y amenazas perpetradas contra Israel

ItonGadol.- Jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Gral. de División (IRGC según sus siglas en inglés) Hossein Salami proporcionó una larga lista de las operaciones de Irán y las aparentes amenazas a Israel y la región en una entrevista el miércoles. Sus afirmaciones revelan la profundidad de la estrategia de Irán en la región.

Salami dijo que el 90% del comercio de Israel se realiza por mar. Dice que pasa por «aguas internacionales» y que Israel es vulnerable a «incidentes marítimos». Aparentemente, esto es una referencia a al menos tres ataques contra barcos israelíes en los últimos meses. Advirtió que Israel puede sufrir una «obstrucción» si está amenazado por el mar. En la década de 1950, hubo intentos similares de cortar las rutas marítimas de Israel por Egipto.

En los últimos años, Israel ha aumentado sus capacidades en el mar, incluidas dos nuevas corbetas de la clase Sa’ar 6, una de las cuales llegó el año pasado y la segunda fue entregada a la Armada israelí en Alemania esta semana.

Los informes de los medios de comunicación estadounidenses e Irán han acusado a Israel de una docena de ataques contra barcos iraníes y contra una “nave nodriza” del IRGC en el Mar Rojo.

El jefe del IRGC afirmó que una fábrica de misiles israelí sufrió una explosión masiva. Se refiere a un incidente del 20 de abril en el que se observó una explosión en el centro de Israel. Irán dijo que una fábrica de misiles israelí «sensible» se vio afectada. Informes posteriores dijeron que se trataba de una prueba controlada de un motor de cohete de combustible sólido, según un experto estadounidense.

Agentes del Mossad muertos en Irak

El líder del IRGC afirmó que varios «operativos del Mossad» habían sido asesinados en el norte de Irak. Los comentarios de Salami fueron más allá de lo que los medios iraníes habían ido en el pasado, afirmando que «espías» fueron asesinados en Erbil, Irak, la capital del Gobierno Regional de Kurdistán. Esto se relaciona con un informe del 14 de abril sobre un presunto ataque al «Mossad en Irak», que apareció en Press TV de Irán; las afirmaciones de Salami parecen indicarlo.

Ciberataques a 80 empresas israelíes

Irán afirma que numerosas empresas israelíes se han visto afectadas por ciberataques. El número que especifica Salami es de al menos 80 empresas. Ha habido un número creciente de ataques cibernéticos reportados en Israel. Globes informó del creciente número en enero. Un informe dijo que H&M también fue blanco de ataques. En abril de 2020, también hubo incidentes.

Un incendio en una refinería de petróleo en Haifa

Irán también mencionó un incendio en Haifa. Los medios iraníes habían informado a principios de esta semana de un «gran incendio» en una refinería en Haifa. Un mal funcionamiento de una tubería provocó un incendio en una planta petroquímica y en la refinería de Bazán en Haifa, según los informes. En febrero también se demolió parte de una planta petroquímica. Irán parece atribuirse el mérito de estos incidentes.

Una «explosión» cerca del aeropuerto Ben-Gurion

El jefe del IRGC también mencionó un incendio que estalló cerca del aeropuerto Ben-Gurion el 2 de mayo. Se informó que esto sucedió en Moshav Zeitan, al sur del aeropuerto. Salami afirma que, de hecho, este fue un incidente nefasto, o al menos implica que lo fue, ya que lo incluye en la lista de incidentes.

Misil sirio cerca de Dimona muestra la debilidad «táctica» de Israel

Salami dijo que Israel es una franja de tierra angosta y esto significa que se puede dañar con un solo «golpe». Señaló esto como una debilidad, y señaló que cualquier derrota táctica para Israel es una derrota estratégica importante porque el país no tiene profundidad estratégica. Los medios de Tasnim lo citaron refiriéndose a un misil sirio S-200 que «golpeó cerca de Dimona» el 21 de abril, que dijo que Israel no pudo interceptar.

Amenazas de drones a Israel

El jefe del IRGC advirtió sobre las amenazas de los drones al estado judío. Dijo que el campo de batalla moderno ahora incluye vehículos aéreos no tripulados que han aumentado el poder ofensivo de Irán. «Los UAV no son solo elementos de reconocimiento, sino que ahora son como un misil». Dijo que los drones iraníes ahora tienen un mayor alcance y mejor precisión. Teherán los ha utilizado ampliamente para ayudar a los hutíes en Yemen a llevar a cabo ataques con aviones no tripulados en Arabia Saudita. Irán también los usó contra Arabia Saudita en septiembre de 2019, y usó uno contra Israel en febrero de 2018 desde territorio sirio.

Irán aumenta los ataques contra Estados Unidos en Irak

«Los estadounidenses están bajo presión política sobre la opinión pública y bajo la presión de los iraquíes … [grupos iraquíes] están tratando de expulsar a Estados Unidos de la región de cualquier forma posible», dijo Salami, refiriéndose a Kataib Hezbollah, la milicia respaldada por Irán en Irak y otras unidades de unidades de movilización popular (PMU) que disparan cohetes contra instalaciones estadounidenses en Irak. Esta semana ocurrieron tres ataques y Salami dice que la «resistencia» está activa en Irak. Ésta es una referencia al aumento de los ataques contra Estados Unidos.

Arabia Saudita bajo amenaza

“El equilibrio de poder claramente está cambiando a favor de Yemen, y los saudíes se han visto muy afectados. Ninguno de los sistemas de misiles y defensa aérea sauditas, que son todos estadounidenses, son capaces ”, dijo, y agregó que no pueden evitar las operaciones con aviones no tripulados de los hutíes. Los comentarios contra Arabia Saudita fueron parte de una afirmación más amplia de que Estados Unidos se va de la región; Irán siente que esto significa que los socios y aliados de Estados Unidos son más débiles.