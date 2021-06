EL PROGRESO DEL PROYECTO NUCLEAR DE IRÁN

Itongadol.- En todo el mundo, el interés se ha centrado en la reciente escalada en la Franja de Gaza, la visita de Biden al Reino Unido y el nuevo gobierno de Israel.

Además, se cree que es inminente un compromiso sobre el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015. Mientras tanto, Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), hizo comentarios que ilustran claramente la amenaza que representa el programa nuclear de Irán. Una amenaza que no debe dejarse de lado.

En una entrevista con el Financial Times, Grossi calificó el programa de «muy preocupante».

Señaló que el régimen de los mulás está enriqueciendo el uranio con una pureza que solo los países que fabrican armas pueden lograr. “Un país que se enriquece al 60% es muy serio, solo los países que fabrican bombas alcanzan ese nivel”, explicó. “El 60% está casi a punto de fabricar armas, el enriquecimiento con fines comerciales es del 2,3%”.

Las declaraciones no son nada nuevo para las partes involucradas y los observadores. Pero sí importan porque son un testimonio directo del jefe del organismo de control del programa nuclear de Irán.

Lo más importante es que habla directamente y no a través de los informes de su agencia. A menudo, estos se presentan en una forma que no indica directamente un riesgo. No omiten información, pero tampoco extraen conclusiones específicas sobre ella. De hecho, estos informes se basan en estadísticas y números, pero no intentan alcanzar el nivel de análisis y conclusión para brindar una oportunidad de consenso entre los miembros de la agencia sobre su contenido.

Otro punto importante en las declaraciones de Grossi: enfatizó que el nivel de enriquecimiento de uranio de Irán requiere «un ojo atento». El nivel de investigación y desarrollo que han logrado es una preocupación importante.

“No puedes volver a poner al genio en la botella, una vez que sabes cómo hacer las cosas, ya sabes, y la única forma de comprobarlo es a través de la verificación”, continuó. “El programa iraní ha crecido, se ha vuelto más sofisticado, por lo que el retorno lineal a 2015 ya no es posible. Lo que puede hacer es mantener sus actividades por debajo de los parámetros de 2015 ”.

Estas palabras muestran el nivel amenazante del programa nuclear de Irán, no solo a la luz de que alcanza niveles de enriquecimiento de propósito e intención claros. Este límite a la acumulación de conocimiento nuclear también significa que las cosas no volverán al punto de partida, pase lo que pase.

El asunto está en manos de una atenta supervisión. Sin embargo, esto no es de ninguna manera tranquilizador, dado el bloqueo y el engaño del régimen del ayatolá a los inspectores del OIEA. Además, la discreción absoluta es la consigna del programa nuclear de Irán.

A decir verdad, el nivel de peligro real del programa nuclear de Irán puede ser mucho mayor que el revelado por Grossi. Los misterios de este programa van más allá de las revelaciones sobre las instalaciones y la investigación. Por lo tanto, nuestra región y el mundo deben leer estas declaraciones con atención. El genio podría salir de la botella.

Los esfuerzos para frenar este proceso no significan prevenirlo, solo retrasarlo. Sin embargo, incluso la restricción está sujeta al deseo de la parte iraní de cooperar y limitarse a la etapa de «conocimiento». Por otra parte, la diferencia de tiempo entre el conocimiento y la ejecución es mínima.

Entonces, después de que los mecanismos internacionales no lograron frenar la maniobra nuclear, la seguridad y la estabilidad ahora están sujetas a las «intenciones» de los mulás. No soy de los que son demasiado dramáticos. Pero tampoco me gustan las subestimaciones.

Hasta hace poco, muchos, incluido el tuyo, cuestionaban cualquier declaración o insinuación de que los mulás estaban a centímetros de que la bomba careciera de información oficial confiable, especialmente de la agencia internacional encargada de vigilar el programa. La mayor parte de la información era análisis, conclusiones o inteligencia no verificables.

Luego vino la evaluación de Grossi, quien a menudo no pinta una imagen realista de la amenaza iraní. Al final, es un funcionario internacional que no quiere un enfrentamiento con el régimen de los mulás, sino mantener lazos de cooperación y comunicación con los inspectores del OIEA.

Sus declaraciones me dicen claramente que la región y el mundo deben enfrentar este nivel de amenaza con una dosis de realismo. Deben buscarse soluciones más serias para garantizar que no se produzca una nueva carrera de armamentos nucleares en una región plagada de tensiones y conflictos políticos, sectarios, históricos y religiosos.

Llegar a un acuerdo en las conversaciones de Viena sobre la vuelta al cumplimiento del acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de Irán no debería prevalecer sobre las declaraciones del Director General de la AIEA.

Sobre todo, nuestros países deben lidiar con la nueva evidencia como mejor les parezca para defender sus intereses estratégicos sin depender de garantías fuera de lugar, como sucedió en 2015. Esto es para evitar caer en el ciclo de amenazas y chantajes iraníes. De lo contrario, el mundo podría despertar algún día para descubrir que el genio salió de la lámpara.