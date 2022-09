El presidente Raisi canceló una entrevista con la CNN porque la periodista no aceptó ponerse el hiyab

Itongadol.- El presidente iraní, Ebrahim Raisi, canceló el miércoles una entrevista con la CNN en Nueva York después de que una de sus presentadoras, Christiane Amanpour, se negara a ponerse un hiyab.

«Esta iba a ser la primera entrevista del presidente Raisi en suelo estadounidense, durante su visita a New York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tras semanas de planificación y ocho horas de preparación del equipo de traducción, las luces y las cámaras, estábamos preparados. Pero ni rastro del presidente Raisi», tuiteó Amanpour.

«Estamos en Nueva York, donde no hay ninguna ley ni tradición respecto al pañuelo. Señalé que ningún presidente iraní lo exigió anteriormente cuando los entrevisté fuera de Irán», agregó Amanpour.

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh

