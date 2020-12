Un político llamado Adolf Hitler gana elecciones en Namibia

Itongadol/Agencia AJN.- Un hombre llamado Adolf Hitler ha vuelto al poder, pero en Namibia. Adolf Hitler Uunona, que se hace llamar Adolf Uunona, ganó las elecciones locales en la parte norte de la antigua colonia alemana y ha insistido en que, a diferencia de su tocayo, no tiene planes de dominación mundial.

“Mi padre me puso el nombre de ese hombre. Probablemente no entendió lo que Adolf Hitler representaba”, le dijo al medio alemán Bild. “Era un nombre muy normal para mí cuando era niño. No fue hasta que crecí que me di cuenta de que este hombre quería subyugar al mundo entero. No tengo nada que ver con ninguna de estas cosas”, agregó.

Uunona ganó las elecciones locales en la pequeña ciudad de Ompundja, en el extremo norte del país, con el 85 por ciento de los votos, según Africanews. Se presentó en la lista del partido gobernante SWAPO, que ha sido el partido político gobernante en Nambia desde que logró la independencia de Sudáfrica en 1990.

Su nombre fue abreviado a ‘Adolf H’ en una lista de candidatos impresa en un periódico gubernamental, pero apareció completo en un sitio web oficial que informaba sobre los resultados de las elecciones, según el Daily Mail.

Cuando Bild le preguntó por qué no se cambió el nombre, Uunona dijo que “Está en todos los documentos oficiales, es demasiado tarde para eso”.

Una vez llamada África Sudoccidental Alemana, Namibia fue una colonia germana desde 1884 hasta el final de la Primera Guerra Mundial.

En 1904, Namibia se vio envuelta en un conflicto cuando el pueblo Herero, y más tarde los Namas, se levantaron contra el dominio colonial alemán. Los alemanes respondieron en ese entonces con una feroz represión que incluyó masacres, deportaciones forzadas y trabajos forzados.

Algunos de los atacados huyeron a la vecina Botswana, pero según los historiadores, 80.000 Hereros de cada 100.000 fueron asesinados, junto con 10.000 Namas.

Alemania se negó durante mucho tiempo a asumir la culpa del episodio, y sólo aceptó la responsabilidad en el centenario de las masacres en 2004, pero descartó la posibilidad de reparaciones.