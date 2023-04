Itongadol.- Una patrullera danesa detectó un buque ruso cerca de los gasoductos Nord Stream pocos días antes de que estos fueran saboteados en septiembre de 2022, según informaron varios medios de comunicación a principios de esta semana.

El buque ruso, identificado como un buque de apoyo a submarinos SS-750, fue fotografiado antes de que se produjera el incidente, informó el jueves el diario danés Dagbladet Information. Las imágenes fueron tomadas por el patrullero danés P524 Nymfen cuatro días antes de la explosión del Nord Stream.

Al parecer, el buque ruso está especializado en operaciones submarinas, por lo que transportaba un pequeño submarino del tipo AS-26 Priz, diseñado para realizar operaciones subacuáticas como la evacuación de la tripulación de submarinos accidentados. Por ello, dispone de brazos que pueden desplazar carga de hasta 50 kilogramos bajo el agua.

«Tendría todo el sentido del mundo utilizar algo como el ‘AS-26’ para un ataque de este tipo», declaró el capitán de corbeta y analista militar danés Johannes Riber al sitio alemán de noticias t-online en relación con este asunto. «Esa sería la explicación más plausible hasta ahora de lo ocurrido con el gasoducto Nord Stream».

El mando de defensa noruego confirmó que se tomaron 26 imágenes del buque ruso desde una patrullera danesa, cuatro días antes de que las explosiones arrasaran tres de los cuatro gasoductos Nord Stream 1 y 2. Los gasoductos unían Rusia con Alemania a través del mar Báltico, informa The Guardian.

Dagbladet Information informó de que la información previa revelaba que el mando de defensa estaba en posesión de más de 112 imágenes de buques rusos en la zona, pero hasta ahora se negaba a proporcionar acceso a las fotos y no especificaba qué buques habían sido fotografiados.

En marzo de este año, T-online informó de una actividad inusual en las inmediaciones de los oleoductos en los días previos a la explosión.

Buques daneses y suecos navegaron alrededor de la zona de la explosión, posiblemente debido a la mayor actividad de la Flota rusa del Báltico durante el mismo periodo, y uno de los buques avistados en la zona por esas fechas fue el SS-750.

Aún no se ha determinado quién fue el responsable de las explosiones del Nord Stream, y The Guardian informa de que se están llevando a cabo investigaciones criminales en los países limítrofes con las zonas dañadas, entre los que se encuentran Alemania, Suecia y Dinamarca.

La inteligencia estadounidense del mes pasado indica que un grupo proucraniano puede haber sido responsable del ataque a los oleoductos, informó The New York Times, pero la inteligencia señala que no hay pruebas de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky o sus principales lugartenientes estén involucrados. Funcionarios gubernamentales y militares ucranianos declararon que no desempeñaron ningún papel en el ataque y que desconocen quién lo llevó a cabo, según el informe.