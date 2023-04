Michael J. Fox dice que el Parkinson «es cada vez más duro» y no cree que llegue a los 80 años

Itongadol.- Vivir con la enfermedad de Parkinson es «cada vez más difícil», dijo el actor de Hollywood Michael J. Fox en una entrevista, añadiendo que ha estado pensando en la mortalidad de la misma.

En una entrevista con Jane Pauley en «CBS Sunday Morning», el actor de 61 años, que fue diagnosticado por primera vez con la enfermedad de Parkinson en 1991, cuando tenía 29 años, dijo: «No voy a mentir. Se está haciendo duro, se está haciendo más duro. Cada vez es más duro. Cada día es más duro. Pero así son las cosas».

Fox, que creó una fundación para la investigación de la enfermedad de Parkinson, mencionó que, a medida que la enfermedad avanzaba, sufrió múltiples fracturas óseas y tuvo que someterse a cirugía.

«Me operaron de la columna. Tenía un tumor en la columna. Era benigno, pero me impedía caminar. Y entonces empecé a romperme cosas. Me rompí este brazo, y me rompí este brazo, me rompí este codo. Me rompí la cara. Me rompí la mano», dijo el actor de Regreso al futuro.

El presentador preguntó a Fox si se había roto los huesos al caerse, y él respondió que las caídas son un «gran asesino con el Parkinson».

«Es caerse, aspirar comida y coger neumonía. Todas estas formas sutiles que te atrapan».

«Caerse es un gran asesino con Parkinson», dice Fox. «No mueres de Parkinson. Mueres con Parkinson». Y añade: «He estado pensando en su mortalidad… No voy a cumplir 80 años».

A principios de este año, un nuevo estudio que examinó el vínculo entre el consumo de alimentos ricos en flavonoides y el riesgo de muerte durante un período de 33 años, encontró que los pacientes con Parkinson que se adhieren a una dieta que incluye tres o más porciones por semana de alimentos ricos en flavonoides, como el té, las manzanas, las bayas y el vino tinto, tienen un menor riesgo de mortalidad.

El estudio fue publicado en la revista en línea Neurology e involucró a 1,251 pacientes con enfermedad de Parkinson con una edad promedio de 72 años. Los participantes completaron cuestionarios sobre sus hábitos alimenticios, que se utilizaron para estimar la cantidad de flavonoides que consumían. Los cuestionarios se completaron en el momento del diagnóstico y cada cuatro años a partir de entonces, en el transcurso de los 33 años que duró el estudio.

El estudio halló una diferencia del 70% en la probabilidad de supervivencia entre el grupo que consumía la mayor cantidad de flavonoides al día (aproximadamente 673 mg al día) en comparación con el grupo que consumía la cantidad media más baja (aproximadamente 134 mg al día), incluso después de ajustar por edad e ingesta calórica.

Los flavonoides son compuestos naturales que se encuentran en las plantas y se consideran potentes antioxidantes. Los estudios han demostrado que los flavonoides ayudan a prevenir enfermedades y protegen muchos sistemas del organismo, incluida la función cerebral.

Hasta ahora se han encontrado más de 8.000 flavonoides naturales diferentes y la lista sigue creciendo. Se ha demostrado que los flavonoides tienen propiedades antioxidantes con efectos específicos antiinflamatorios, antialérgicos, potenciadores del sistema inmunitario y anticancerígenos contra distintos tipos de virus. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias ayudan en situaciones de estrés y a prevenir enfermedades crónicas.

Entre los alimentos ricos en flavonoides se encuentran todos los de origen vegetal, principalmente el té, las frutas, las verduras, los cereales, las legumbres, los frutos secos y el vino. El té y el vino son las principales fuentes dietéticas de flavonoides en las sociedades orientales y occidentales, respectivamente. Las verduras de hoja verde, las cebollas, las manzanas, las bayas, las cerezas, la soja y los cítricos también se consideran fuentes importantes de flavonoides en la dieta.

Los alimentos ricos en flavonoides estudiados por los investigadores fueron el té, las manzanas, las bayas, las naranjas, las uvas, el zumo de naranja y el vino tinto. Los investigadores examinaron tres grupos diferentes de flavonoides en la dieta y su relación con las tasas de mortalidad durante el periodo de estudio.

Los investigadores descubrieron que un mayor consumo de flavan-3-oles y antocianinas (pigmentos rojo-púrpura de la familia de los flavonoides), tanto antes como después del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, estaba asociado con un menor riesgo de muerte entre los pacientes. Así, los individuos del grupo que consumía la mayor cantidad de antioxidantes, concretamente antocianinas presentes en el vino tinto y las bayas, tenían una tasa de supervivencia media superior del 66% en comparación con los que consumían la menor cantidad de estos antioxidantes en el estudio.