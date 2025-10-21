Itongadol.- Rusia está dispuesta a ampliar la cooperación con Irán en todas las áreas, afirmó el Kremlin el lunes.

Moscú mantiene estrechas relaciones con Teherán y condenó los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares iraníes a principios de este año, llevados a cabo con el objetivo declarado de impedir que Teherán adquiriera una bomba nuclear. Irán niega estar construyendo un arma nuclear.

Rusia está definitivamente dispuesta a ampliar la cooperación con Irán en todos los ámbitos. Irán es nuestro socio y nuestras relaciones se están desarrollando de forma muy dinámica.

Peskov dijo que los países europeos estaban ejerciendo «una presión excesiva» sobre Irán en relación con las negociaciones sobre su programa nuclear, y agregó que la situación era «muy complicada».

Un enviado del presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, más tarde el lunes, menos de una semana después de que Larijani se reuniera con el líder del Kremlin y le entregara un mensaje del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei.

Putin y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, firmaron un acuerdo de asociación estratégica en enero, aunque el pacto no incluye una cláusula de defensa mutua. Moscú afirma que suministra legalmente equipo militar a Teherán, mientras que Irán ha proporcionado a Rusia drones para su guerra en Ucrania.

El gigante estatal ruso de energía nuclear, Rosatom, firmó el mes pasado un acuerdo de 25.000 millones de dólares con Irán para construir cuatro plantas de energía nuclear en el país, que sufre escasez de electricidad y actualmente sólo tiene una planta de energía nuclear en funcionamiento, construida por Rusia en la ciudad sureña de Bushehr.