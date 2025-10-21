El vicepresidente estadounidense se reunirá con Netanyahu y Herzog mañana

Itongadol.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, arribará este martes a Jerusalem, donde mantendrá una serie de encuentros oficiales con las principales autoridades israelíes en el marco de su primera visita al país desde que asumió el cargo.

Según informó la Oficina del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu recibirá a Vance a las 10 de la mañana en su despacho en Jerusalem. A la reunión asistirán también Sara Netanyahu y Usha Vance, esposas de ambos mandatarios, en un gesto simbólico que refleja el carácter personal y político del encuentro.

Posteriormente, a las 11 de la mañana, se celebrará una reunión ampliada con la participación de asesores y miembros de ambos equipos, centrada en la situación en Gaza, el proceso de alto el fuego promovido por Washington y los esfuerzos conjuntos para estabilizar la región.

El vicepresidente estadounidense Vance recibe a Netanyahu en la Casa Blanca

Tras su encuentro con Netanyahu, el vicepresidente norteamericano se dirigirá a la Residencia Presidencial para reunirse con el presidente Isaac Herzog, con quien abordará cuestiones humanitarias vinculadas a la reconstrucción de Gaza, la repatriación de rehenes israelíes y la cooperación bilateral en materia de defensa y tecnología.

Antes de las reuniones oficiales, Vance anunció que planea visitar la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios cristianos más emblemáticos de la Ciudad Vieja de Jerusalem. El gesto tiene fuerte carga simbólica, dado que el vicepresidente ha hecho referencia en diversas ocasiones a su fe cristiana y a su apoyo a la libertad religiosa en Medio Oriente.

La visita de Vance se produce en un contexto de estrecha coordinación entre Washington y Jerusalem sobre el futuro del acuerdo de alto el fuego en Gaza y los mecanismos de estabilización impulsados por la administración de Donald Trump. Fuentes diplomáticas indicaron que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación en materia de seguridad regional y reafirmar el compromiso estadounidense con la defensa de Israel frente a las amenazas de Irán y sus aliados.

Se espera que, tras las reuniones oficiales, Vance emita una declaración conjunta con Netanyahu en la que se destaquen los avances de la cooperación bilateral y el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz y reconstrucción en Gaza.