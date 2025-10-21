Las Fuerzas de Defensa de Israel reciben dos cuerpos de rehenes asesinados en Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que tropas en la Franja de Gaza recibieron dos ataúdes con los aparentes cuerpos de rehenes israelíes fallecidos, entregados por la Cruz Roja hace pocas horas.

Según el comunicado, la Cruz Roja recogió los cuerpos de manos de Hamás en el sur de Gaza, aunque el grupo terrorista no proporcionó ninguna identificación ni información adicional sobre las víctimas. Los cuerpos fueron trasladados bajo escolta militar a una base israelí en el enclave.

Las FDI realizarán ahora una inspección inicial de los restos, antes de cubrir los féretros con banderas israelíes y realizar una breve ceremonia encabezada por un rabino militar, en honor a las víctimas.

Posteriormente, los cuerpos serán trasladados al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde expertos llevarán a cabo los procedimientos de identificación mediante análisis forenses y comparaciones de ADN.

De confirmarse que pertenecen a rehenes israelíes, quedarán aún 13 cuerpos de rehenes fallecidos en manos de Hamás dentro de la Franja de Gaza.

El traspaso de los cuerpos se produce en el marco de los recientes esfuerzos humanitarios vinculados al acuerdo de alto el fuego temporal y de intercambio de prisioneros, mediado por la Cruz Roja y supervisado por las FDI. Israel mantiene su compromiso de recuperar a todos los rehenes —vivos o fallecidos— y continúa presionando a Hamás para obtener información precisa sobre su paradero.