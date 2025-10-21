La startup israelí Hyro recauda 45 millones de dólares para expandir la automatización con IA en el sistema de salud estadounidense

Itongadol.- Hyro, una startup israelí que desarrolla agentes de inteligencia artificial especializados para el sistema de salud de Estados Unidos, recaudó 45 millones de dólares en una nueva ronda de financiamiento liderada por Healthier Capital, con la participación de Norwest y Define Ventures, además de otros inversores existentes. La ronda incluyó también inversiones estratégicas de Bon Secours Mercy Health —uno de los principales clientes de Hyro— y de ServiceNow Ventures, el brazo inversor de ServiceNow.

La operación se concretó apenas diez meses después de su anterior levantamiento de capital y duplicó la valuación de la compañía a varios cientos de millones de dólares, alcanzando un financiamiento total de 95 millones desde su fundación.

Hyro fue creada en 2018 por Israel Krush y Rom Cohen. Aunque está registrada en Estados Unidos y tiene su sede en Nueva York, la mayoría de sus 130 empleados trabajan desde Tel Aviv. La compañía comenzó enfocándose en tecnologías de lenguaje natural aplicadas a centros de atención automatizados, pero el auge de la inteligencia artificial impulsó un giro hacia el sector de la salud en 2020.

Actualmente, la plataforma de Hyro permite a los pacientes realizar tareas como agendar turnos médicos o renovar recetas mediante centros de atención por voz, reduciendo los costos operativos de hospitales y clínicas. Entre sus clientes figuran Intermountain Health, Baptist Health y Hackensack Meridian Health, con implementaciones en centros como Sutter Health, Tampa General Hospital, Prisma Health y Piedmont Healthcare.

El sistema sanitario estadounidense enfrenta desafíos estructurales —burocracia, falta de personal y sobrecarga en los centros de atención—, y las soluciones basadas en IA como las de Hyro buscan reducir tiempos de espera, aliviar la carga de los call centers y mejorar la experiencia del paciente. Según la empresa, su tecnología resuelve el 85% de las consultas sin intervención humana, integrando voz, chat y texto en un solo sistema.

“Después de diez meses de fuerte crecimiento y de sumar nuevos clientes corporativos, decidimos ampliar el capital para seguir mejorando el acceso de los pacientes a la atención médica”, explicó Israel Krush, cofundador de Hyro. “Las organizaciones de salud necesitan agentes de IA listos para el paciente y para la empresa, interoperables con sistemas médicos como Epic y respaldados por mecanismos de seguridad sólidos. Este financiamiento refleja la creciente confianza del sector en nuestro enfoque”.

Por su parte, Assaf Harel, socio de Norwest, destacó que “la salud es un entorno extremadamente complejo, y lo que nos entusiasma de Hyro es su combinación de agentes de IA avanzados con un diseño nativo del sector y mecanismos de seguridad incorporados. Hyro está demostrando que puede ofrecer soluciones a gran escala, y creemos que está posicionada para convertirse en la capa de comunicación definitiva del sistema sanitario estadounidense”.