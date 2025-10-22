Restos devueltos por Hamás son identificados como los exrehenes israelíes Arie Zalmanowicz y Tamir Adar

Itongadol/Agencia AJN.- La Oficina del Primer Ministro anunció esta madrugada que los restos devueltos desde la Franja de Gaza por la organización terrorista palestina Hamás fueron identificados como Arie “Zalman” Zalmanowicz y Tamir Adar.

El primero, de 85 años y originario del kibutz Nir Oz, fue secuestrado en su domicilio durante la ofensiva terrorista liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023 y murió en cautiverio.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que los analistas forenses están trabajando para determinar la causa de su muerte, señalando que la fecha declarada fue el 17 de noviembre de 2023.

El rehén Farhan al-Qadi, rescatado por tropas israelíes en agosto de 2024, relató que estuvo recluido en un hospital de Gaza con Zalmanowicz, quien era diabético, y que estuvo con él cuando falleció debido a falta de tratamiento, desnutrición y negligencia.

Lo sobreviven sus dos hijos, Boaz y Yoav, y cinco nietos, quienes realizaron la shivá (semana de duelo religioso judío) después de que las autoridades declararon su muerte, pero no habían podido hacer el funeral porque su cuerpo no estaba.

Su esposa, Ruth, falleció en 1997.

Uno de los rehenes cuyos cuerpos fueron devueltos a Israel durante la noche ha sido identificado como Arie Zalmanowicz.

En tanto, Adar, de 38 años, también residente del kibutz Nir Oz, fue asesinado mientras luchaba para repeler la invasión al sur de Israel liderada por Hamás y su cuerpo fue trasladado a Gaza.

Esa mañana fue a apoyar al equipo de seguridad local cuando comenzaron a llegar noticias del ataque.

Les dijo a su esposa, Hadas, y sus hijos, Asaf y Neta, que permanecieran encerrados en su «habitación segura».

Su abuela, Yaffa Adar, también fue secuestrada y liberada 48 días después.

También lo sobreviven sus padres, Yael y Moshe; tres hermanos, Nir, Inbar y Roni; y otros abuelos.