Israel: Hamás aún cuenta con unos 20.000 terroristas y centenares de misiles

Itongadol/Agencia AJN.- Mientras se mantiene un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza tras dos años de guerra, nuevas evaluaciones militares israelíes revelan que Hamás aún cuenta con unos 20.000 terroristas.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), antes del ataque del 7 de octubre de 2023, esa la organización terrorista palestina contaba con unos 30.000, divididos en cinco brigadas regionales, 24 batallones y unas 140 compañías.

Esas unidades fueron sistemáticamente desmanteladas por el Ejército durante los 24 meses de combates en Gaza, aunque algunas, en el centro de la Franja, prácticamente no se vieron afectadas.

Si bien las FDI afirman haber eliminado a más de 22.000 terroristas durante la guerra, Hamás ha logrado reclutar nuevos. Sin embargo, consideran que son de mucho peor calidad y no han recibido un entrenamiento significativo.

El año pasado, el Ejército declaró que Hamás había sido derrotado militarmente en Gaza y que, en la práctica, era solo una guerrilla terrorista.

Además, las FDI creen que aún posee cientos de misiles, en su mayoría de corto alcance, pero algunos de ellos podrían alcanzar el centro de Israel, y también tiene acceso a miles de armas pequeñas.

Asimismo, estimaron que han destruido solo el 25% de los túneles en toda la Franja desde el comienzo de la guerra.

El Ejército argumentó que la atención se centró principalmente en los túneles de ataque de Hamás y en aquellos utilizados como centros de mando o para la fabricación de armas -la gran mayoría de los cuales han sido destruidos- y no en los numerosos túneles que utiliza para desplazarse por la Franja, especialmente en zonas donde las tropas israelíes nunca han operado.