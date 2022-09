Rusia: Cantante icónica condena guerra con Ucrania luego de que su esposo judío fuera declarado «agente extranjero»

AJN/Itongadol.- La famosa cantante rusa Alla Pugacheva llegó a los titulares internacionales el domingo cuando emitió una declaración condenando la guerra de Rusia contra Ucrania en una publicación de Instagram expresando su apoyo a su esposo judío, el comediante Maksim Galkin.

Las autoridades rusas agregaron la semana pasada a Galkin a una lista cada vez mayor de «agentes extranjeros», una etiqueta que a menudo aplican a personas y grupos considerados críticos con el Gobierno. El Ministerio de Justicia ruso afirma que Galkin sirve y recibe apoyo de Ucrania, según la organización de noticias en idioma ruso Meduza.

Galkin, un satírico ex presentador de programas de televisión, dijo el primer día de la guerra que había hablado con familiares y amigos en Ucrania, donde nació su madre en Odesa. “¡Las palabras no pueden expresar cómo me siento! ¡Como es esto posible!», escribió en Instagram en ese momento. “¡No puede haber excusa para la guerra! ¡No a la guerra!” Sus comentarios y los posteriores, incluso en una canción, le valieron la condena de un alto funcionario ruso este mes.

“No abandonaré el humor y la sátira para adaptarme al clima político”, dijo Galkin en respuesta. “Bromeé sobre nuestros políticos antes y seguiré bromeando”.

El domingo, poco después de la designación oficial de Galkin como «agente extranjero», Pugacheva pidió unirse a su esposo en la lista y dijo que la guerra está causando «la muerte de nuestros muchachos por objetivos ilusorios» y que la vida de los ciudadanos rusos está empeorando porque su país se ha convertido en un paria global.

Fue una declaración notable dado el riesgo de hablar en contra de la guerra, o incluso identificar la acción de Rusia en Ucrania como una guerra, lo que Pugacheva no hizo, en medio de leyes que reprimen la disidencia en Rusia. Pero si alguien puede ser escuchado dentro de Rusia es Pugacheva, quien a los 73 años ha sido un nombre familiar y una voz querida en todo el país durante más de cuatro décadas.

Hasta hace poco, la relación de Pugacheva y Galkin era más notable por su gran diferencia de edad (ella es 27 años mayor que él) y el hecho que Galkin es el quinto esposo de Pugacheva y pronto será el más duradero. Pareja desde 2001, la pareja se casó en 2011 y les dio la bienvenida a mellizos a través de un vientre sustituto en 2013.

Poco después de que Rusia invadiera Ucrania, la familia se mudó a Israel, donde la madre de Galkin recibió tratamiento y murió de cáncer, uniéndose a las decenas de miles de judíos rusos que llegaron allí en medio de preocupaciones por la guerra y su efecto en la vida en Rusia. Pero Pugacheva señaló en Instagram en ese momento que la familia no había emigrado y los informes de los medios rusos sugieren que ella y los niños regresaron a Moscú este verano boreal, antes del nuevo año escolar.

Galkin, quien al igual que su esposa es un nombre familiar en Rusia y entre los hablantes de ruso en todo el mundo, parece permanecer en el extranjero, informó Meduza esta semana. Recientemente anunció una gira por América del Norte para principios de 2023.

“Solicito ser agregada a las filas de agentes extranjeros de mi amado país”, escribió Pugacheva en su declaración. “Soy solidaria con mi esposo, una persona honesta, respetable y genuina que es un verdadero e incorruptible patriota de Rusia, que desea para su patria prosperidad, vida pacífica, libertad de expresión y el fin de la muerte de nuestros muchachos por objetivos ilusorios que están convirtiendo a nuestro país en un paria y empeorando la vida de nuestros ciudadanos”.