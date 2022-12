Reino Unido: Primer ministro promete ley para combatir el BDS

AJN/Itongadol.- El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, reiteró su promesa de aprobar una ley para combatir al movimiento BDS en una carta a los Amigos Conservadores de Israel el miércoles.

“Estoy decidido a fortalecer aún más la amplitud y profundidad de nuestra relación bilateral defendiendo un Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido e Israel”, escribió Sunak. “Esto incluye mi compromiso con el manifiesto conservador de 2019 para combatir las políticas de boicot, desinversión y sanciones (BDS) con legislación”.

La carta de Sunak llegó un día después de su primer discurso importante sobre política exterior, que incluía su intención de trabajar en estrecha colaboración con «amigos» en Israel.

El primer ministro del Reino Unido dijo que está dedicado a Israel “como la patria del pueblo judío”.

“Israel es un aliado increíblemente importante del Reino Unido”, escribió. “Es una amistad que hace que nuestros ciudadanos sean más saludables a través de nuestra colaboración conjunta en las vacunas contra el COVID, más prósperos gracias a flujos comerciales récord y también más seguros como resultado de una estrecha cooperación militar y de seguridad”.

Sunak dijo que luchará por la seguridad de Israel, incluso haciendo frente a Irán y su búsqueda de armas nucleares.

“La escalada nuclear de Irán amenaza la seguridad internacional y socava el sistema global de no proliferación. El Reino Unido continuará trabajando con Israel y todos nuestros aliados para evitar que Irán adquiera un arma nuclear”, escribió.

Sunak también llamó a los Acuerdos de Abraham “uno de los mayores logros en la historia de la diplomacia en Medio Oriente”, que “reflejó que es posible un futuro mejor”.

«El Reino Unido continuará haciendo todo lo posible para aprovechar nuestros fuertes lazos con otros Estados del Golfo para ampliar el número de signatarios del acuerdo y mejorar las oportunidades que ya están floreciendo gracias a estos acuerdos innovadores», afirmó.

A nivel nacional, Sunak dijo que su gobierno combatirá el antisemitismo y acelerará la construcción de un Centro de Aprendizaje y Memorial de la Shoá planificado en Londres.

El ex ministro de Economía es primer ministro del Reino Unido desde fines de octubre, luego de que la ministra de Relaciones Parlamentarias, Penny Mordaunt, no alcanzara el umbral mínimo de apoyos para ser candidata y que el ex premier Boris Johnson decidiera no presentarse.

Sunak, de 42 años y origen indio, se alzó como el único candidato con suficientes apoyos al cierre del plazo.

“Rishi Sunak ha sido elegido líder del Partido Conservador”, anunció el responsable del grupo parlamentario Graham Brady.

Johnson había anunciado que no se postularía para suceder a Liz Truss, que lo había reemplazado el 6 de septiembre.

A su vez, Mordaunt no convenció a sus aliados, muchos de los cuales optaron por mostrar unidad partidaria. En un comunicado, concedió la derrota y agregó: “Rishi tiene mi completo apoyo”.

De esta forma, no fue necesaria una votación interna y se precipitó la sucesión, con discursos de renuncia de Truss y aceptación de Sunak, así como sendas visitas al rey Carlos III para oficializar el nombramiento del tercer primer ministro británico en dos meses.

Sunak, ex ministro de Finanzas al que muchos acusan de haber desencadenado con su dimisión en julio la caída de Johnson, se convirtió en el primer político de una minoría étnica en dirigir el Reino Unido.

Hace tres semanas, Sunak se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en el marco de la Conferencia de Cambio Climático de la ONU (COP27) en Egipto, y ambos acordaron “poner manos a la obra” en la cooperación económica, de seguridad y cambio climático.