Opinión: el éxodo de los judíos rusos cambiará notablemente el mapa de la comunidad en Europa

Artículo publicado por Zvika Klein en The Jerusalem Post.

Itongadol.- La crisis en la región de los países de la Unión Soviética, especialmente Ucrania y Rusia, puede tener efectos dramáticos en el tamaño y los tipos de comunidades judías en Europa tal como la conocíamos a principios de 2022: no sólo los ucranianos están escapando para salvar sus vidas, sino también los judíos rusos que tienen miedo de un moderno «telón de acero» que estuvo en vigor hasta 1991.

La semana pasada hablé con muchos líderes judíos rusos, en conversaciones cara a cara en países vecinos, ya que es demasiado peligroso para ellos hablar de estos temas delicados a través de los sistemas de comunicación habituales. Muchos de ellos están seguros de que se les sigue y se les interviene, asustados y temerosos por la vida de sus familias y amigos.

«El noventa por ciento de los jóvenes judíos de nuestras comunidades han salido de Rusia o quieren irse», dijo uno de los líderes de la comunidad judía rusa esta semana en Polonia. «No ven ningún futuro en Rusia. Es triste ya que hemos estado construyendo una infraestructura increíble durante los últimos 30 años – y ahora todo puede ser demolido».

Un alto rabino de Europa Occidental dijo: «La comunidad judía de Ucrania está acabada. Está acabada. La gran pregunta es: ¿se derrumbará también la comunidad judía rusa? Tal y como está ahora, es muy probable que al menos 100.000 judíos se vayan, si no más».

Si se pregunta a cualquier demógrafo cuántos judíos viven en Ucrania y en Rusia, se obtendrán respuestas diferentes. Según el profesor Sergio Della-Pergola, veterano demógrafo del mundo judío, hay aproximadamente 150.000 judíos en Rusia y 43.000 en Ucrania. Estas cifras son lo que Della-Pergola llama «núcleo judío», pero si comprobamos quiénes son judíos según la Ley del Retorno(permite a cualquier persona que tenga un abuelo judío emigrar a Israel), hay unos 200.000 judíos ucranianos y unos 400.000 judíos rusos.

Los judíos rusos sobre el terreno hablan repetidamente de cómo «su vida ha cambiado». Si eres pensionista todavía puedes comprar algo de comida en el supermercado, pero hay un límite en algunas ciudades: entre cinco y diez artículos por persona. Incluso los alimentos o suministros básicos se están convirtiendo en un problema. La mayoría de los negocios están cerrados y muchos supermercados se están quedando sin productos de los países occidentales.

El peor problema, según las fuentes, es la falta de medicamentos: literalmente en 24 horas, los medicamentos desaparecieron de las farmacias porque hay controles estatales de precios. Al mismo tiempo, el mercado privado no quiere vender los medicamentos a su valor actual. Hoy en día, en Rusia sólo se pueden conseguir medicamentos en el mercado alternativo.

Estos son los principales desafíos.

Muchas personas, especialmente en la comunidad judía, hablan de la necesidad de apoyo psicológico. Tienen amigos y familiares en Ucrania, y no entienden por qué su presidente, Vladimir Putin, ataca a civiles inocentes o simplemente invade Ucrania. No lo entienden, y definitivamente no lo apoyan.

Los jóvenes que forman parte de la clase media de Rusia están, en muchos casos, trabajando para empresas internacionales, sin embargo, ahora todo se está cortando. «La mayoría de las empresas se están marchando de Rusia, por lo que ya tenemos una tasa de desempleo muy alta en muchas comunidades judías», dijo uno de los líderes judíos. «Y esto es sólo el principio».

Otro líder judío ruso se mostró preocupado «porque nuestro estatus en Rusia puede estar en entredicho. Intentamos no hablar abiertamente de estos temas porque nuestro trabajo en Rusia es importante para el pueblo judío. Y nos gustaría continuar nuestro trabajo».

Se supone que todo está vigilado, incluidas las llamadas de zoom y las diversas plataformas de medios sociales en línea, por lo que la comunicación con el mundo exterior es complicada.

«Cualquier cosa relacionada con la situación actual en Ucrania no se menciona en absoluto», dijo un líder judío. «Queremos garantizar la seguridad de los miembros de nuestra comunidad sobre el terreno. Hoy en día, cualquiera que en Rusia diga la palabra ‘guerra’ sobre Ucrania se encuentra en un gran problema. Esto es básicamente un crimen».

El rublo se desmoronó. Los productos en los supermercados provienen en su mayoría de Occidente. Y por eso los precios están en dólares. Los precios son dramáticamente más altos.

Una fuente cercana a la comunidad judía rusa dijo que hay muchos miembros de la comunidad que se han ido definitivamente a países de la región o a Israel.

«Muchos emigraron las comunidades de los alrededores de Rusia: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Estonia, Letonia y otros países. Sin embargo, hasta ahora, los que se van son personas que tienen los medios para emigrar inmediatamente. Si tienen un visado para salir hacia la Unión Europea u otros países, probablemente ya lo hayan hecho».

Los líderes de la comunidad judía reconocen que es probable que el número de judíos rusos que abandonan el país aumente. Ya hay una importante oleada de judíos que abandonan Rusia con destino a Israel, y cerca de 2.000 que lo hicieron en las últimas tres semanas.

«Ahora parece que el mapa judío de Europa, al menos de Europa del Este, va a cambiar mucho en los próximos años», dijo un alto cargo de una organización judía. «Muchas comunidades judías están deseosas de aceptar refugiados en Europa y en todo el mundo. Estamos viviendo tiempos históricos desde la perspectiva de las comunidades judías, y este periodo de entusiasmo y sed de judaísmo, que comenzó en los años 90».