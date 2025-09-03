“Macron pidió visitar Israel, Netanyahu se negó”

Itongadol/Agencia AJN.- El exparlamentario francés Meir Habib dijo hoy (miércoles) en una entrevista para el programa «Kan BeShesh» que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó visitar Israel, pero fue rechazado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

«Macron envió un mensaje a Netanyahu indicando que quería venir, pero él respondió que, dadas las condiciones actuales, no era el momento adecuado para hacerlo», declaró Habib.

El mes pasado, se publicó en los medios franceses que Netanyahu envió una carta contundente a Macron, tras su intención de reconocer al Estado palestino. «Tu llamado a la creación de un Estado palestino alimenta el antisemitismo», escribió Netanyahu al presidente francés. «Te insto a cambiar la debilidad por acción, la complacencia por determinación, y a hacerlo antes de una fecha concreta: el Año Nuevo judío, el 23 de septiembre», añadió.

“Estoy preocupado por el antisemitismo en Francia y por la falta de medidas contundentes de tu gobierno para abordarlo”, acusó Netanyahu. “En los últimos años, el antisemitismo ha devastado ciudades francesas. Desde tus declaraciones públicas críticas hacia Israel y tu intención de reconocer al Estado palestino, este ha aumentado”.

Según el primer ministro, tras el ataque de Hamás el 7 de octubre, extremistas que apoyan a la organización terrorista, junto con activistas de la izquierda radical, salieron por Europa “en una campaña de intimidación, vandalismo y violencia contra judíos en el continente”.

Agregó: “Tu llamado a la creación de un Estado palestino le da un premio al terrorismo de Hamás, refuerza la negativa de la organización a liberar a los secuestrados, alienta a quienes amenazan a los judíos en Francia y amplifica el odio hacia los judíos que recorre tus calles. Presidente Macron, el antisemitismo es un cáncer. Se propaga cuando los líderes guardan silencio. Se agrava cuando los líderes actúan”.

El Palacio del Elíseo condenó entonces las acusaciones de Netanyahu contra Macron y respondió: “El análisis que vincula la declaración francesa sobre el reconocimiento del Estado palestino en septiembre con el aumento de la violencia antisemita es erróneo y no quedará sin respuesta. La República condena y siempre protegerá a sus ciudadanos judíos. Este momento requiere seriedad y responsabilidad, no manipulaciones”. Además, en el Elíseo calificaron las acusaciones de Netanyahu como “vergonzosas”.