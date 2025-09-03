EE.UU. Trump a Hamás: devuelvan a «los 20 rehenes» israelíes vivos y «esto terminará»

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a la organización terrorista palestina Hamás a devolver a «los 20 rehenes» israelíes que se presume que todavía están vivos, prometiendo un rápido fin de la Guerra de Gaza.

“Díganle a Hamás que devuelva INMEDIATAMENTE a los 20 rehenes (¡No 2, 5 o 7!) y las cosas cambiarán rápidamente. ¡ESTO TERMINARÁ!”, posteó en su red Truth Social.

Los terroristas palestinos mantienen a 48 rehenes en la Franja de Gaza, incluidos al menos 26 muertos confirmados por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Se cree que veinte están vivos y existe gran preocupación por el bienestar de dos de ellos, según funcionarios israelíes.

Más temprano, familias de rehenes encabezaron una marcha desde la Knesset (Parlamento israelí) hasta la Residencia del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, reclamando un acuerdo que permita la liberación de sus seres queridos.

“Si el primer ministro hubiera querido, los rehenes ya estarían aquí, incluso antes de las Altas Fiestas”, afirmó Anat, la madre de Matan Angrest.

Antes de iniciar la caminata, lamentó que en Israel se haya instalado desde el 7 de octubre de 2023 una “rutina de los rehenes”, marcada por “una gran tristeza, de acto en acto”.

Angrest también criticó a los dirigentes políticos: “Algunos de ellos, que no sirvieron un día en el Ejército, traicionan al Ejército y mandan a los soldados a luchar y morir”.

Por su parte, Vicky, la madre de Nimrod Cohen, denunció entre lágrimas que lleva “698 noches sin dormir” por la angustia de no saber de su hijo.

“Ya es hora de que ustedes tampoco duerman. Voy hacia usted, espero que salga, nos reciba y nos explique cuál es el plan para traer de regreso a Nimrod y a todos los demás rehenes”, dijo, dirigiéndose a Netanyahu.

Los manifestantes fueron escoltados por decenas de agentes de la Policía y la Guardia de Fronteras luego que otros incendiaran contenedores de basura por la mañana, provocando la destrucción de un auto cerca de la Residencia del Primer Ministro.