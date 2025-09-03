Netanyahu sobre los manifestantes que incendiaron contenedores de basura y un auto: actuaron «como fascistas»

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que los manifestantes que incendiaron contenedores de basura, neumáticos y un auto cerca de su residencia oficial en Jerusalem actuaron «exactamente como fascistas».

«En una democracia, las manifestaciones son legítimas, pero, ¿qué está sucediendo con las protestas financiadas, organizadas y políticas contra el gobierno, que han traspasado todos los límites? Vandalizan propiedades, bloquean rutas, hacen sufrir a millones de ciudadanos, persiguen a funcionarios electos y a sus hijos en guarderías y escuelas», declaró en un video.

«Amenazan a diario con asesinarme, al primer ministro, y a mi familia, y también provocan incendios. Dijeron que rodearían mi casa, la Residencia del Primer Ministro, con un anillo de fuego, como milicias fascistas», continuó Netanyahu.

Los incendios, que obligaron a la evacuación de vecinos, se iniciaron en la mañana de un «Día de Disrupción» planificado para exigirle al gobierno que negocie un acuerdo para liberar a los 48 rehenes retenidos por terroristas palestinos en Gaza.

El dueño del auto incendiado cumplió más de 260 días de servicio en Gaza y volverá la próxima semana.

«El coche le pertenece al mayor reservista Yoav Bar Ishay, nieto de Yaakov Neeman, quien fuera un destacado ministro de Finanzas y de Justicia de Israel», declaró Netanyahu.

«Tiene tres hijas. Le quemaron el auto y ahora su mujer no puede llevar a las niñas. Luego dicen que se ofrecerán como voluntarios para comprarle un coche nuevo. No nos hagan ningún favor. No nos hagan reír. ¿Hablan de democracia? Hablan y actúan exactamente como fascistas», aseguró.

Netanyahu insistió en que la Policía no está haciendo cumplir la ley y exigió que endurezca rápidamente la postura contra los manifestantes.