Las IDF advierten que Israel deberá imponer un régimen militar si avanza sobre la ciudad de Gaza

Itongadol.- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, planea advertir al gobierno que, de concretarse la ofensiva para conquistar Gaza City, no quedará otra alternativa que imponer un régimen militar directo sobre toda la Franja de Gaza a partir de noviembre, según reveló el Canal 12.

De acuerdo con el informe, Zamir transmitirá al gabinete que el establecimiento de una administración militar israelí en Gaza sería inevitable una vez que las fuerzas avancen sobre la principal ciudad del enclave, dado que aún no existe un plan político ni civil para gestionar el territorio tras la operación.





Aunque el jefe militar se manifestó contrario a la idea de conquistar Gaza City y recomendó aceptar el acuerdo de cese al fuego que prevé la liberación de rehenes, subrayó que cumplirá las órdenes si el gobierno insiste en la ofensiva. Sin embargo, advirtió a los ministros que deben prepararse para enfrentar no solo las implicaciones militares, sino también las repercusiones diplomáticas de una ocupación prolongada.

La advertencia se produce en medio de fuertes divisiones internas en el gabinete de seguridad entre quienes impulsan una victoria militar total sobre Hamás y quienes consideran que la presión internacional, sumada al costo humano y logístico, vuelve urgente una salida negociada.

Analistas señalan que la imposición de un régimen militar en Gaza supondría una carga inmensa de recursos y personal, además de aumentar las fricciones con Estados Unidos y los países árabes que firmaron los Acuerdos de Abraham. A su vez, elevaría el riesgo de un resurgimiento de la insurgencia armada en un escenario de ocupación directa.