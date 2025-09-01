La flotilla de ayuda a Gaza de Greta Thunberg zarpa de Barcelona tras una parada temporal por tormenta

Itongadol.- La Global Sumud Flotilla Mission, que transporta ayuda y a decenas de activistas pro-palestinos, entre ellos la activista climática Greta Thunberg, zarpó desde Barcelona rumbo a Gaza tras una breve interrupción causada por una tormenta.

Según los organizadores, el convoy marítimo —compuesto por varias decenas de embarcaciones— había tenido que regresar al puerto el fin de semana, luego de realizar una prueba en el mar y detectar condiciones meteorológicas adversas con ráfagas de viento de hasta 56 kilómetros por hora. “Decidimos retrasar la partida para evitar riesgos, especialmente para los barcos más pequeños”, señalaron en un comunicado.

Además de Thunberg, participa en la flotilla el actor Liam Cunningham, conocido por su papel en la serie Game of Thrones.

Israel sostiene que el bloqueo marítimo es una medida necesaria para impedir el contrabando de armas hacia Hamás. Las autoridades israelíes han calificado intentos previos de este tipo como “operaciones de propaganda” destinadas a legitimar al grupo islamista.

Antecedentes de flotillas previas

En los últimos meses, varias misiones similares fueron interceptadas por la Marina israelí. En junio, Greta Thunberg había participado en la embarcación Madleen, que fue detenida por las Fuerzas de Defensa de Israel; sus pasajeros quedaron bajo custodia y posteriormente fueron deportados. Un segundo intento, realizado con el barco Handala, terminó de la misma manera, con los activistas expulsados del país.

A pesar de estos antecedentes, los organizadores de la Global Sumud Flotilla Mission insisten en que su viaje busca llamar la atención internacional sobre la crisis humanitaria en Gaza y ejercer presión para que se permita el ingreso directo de ayuda por vía marítima.