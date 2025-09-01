El canciller británico acusa a Israel de provocar una “hambruna provocada por el hombre” en Gaza

Itongadol.- El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, criticó duramente a Israel al afirmar que su negativa a permitir el ingreso suficiente de ayuda humanitaria a Gaza ha desencadenado lo que describió como una “hambruna provocada por el hombre en pleno siglo XXI”.

En una intervención en la Cámara de los Comunes, Lammy dijo sentirse “indignado por la actitud del gobierno israelí” y remarcó que la situación en la Franja no responde a un desastre natural, sino a decisiones políticas que impiden el acceso a alimentos y medicinas para la población civil.

El canciller británico también condenó a Hamás, acusándolo de “deliberadamente privar de comida a los rehenes israelíes” que mantiene en su poder desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Según Lammy, ambos actores están contribuyendo a una catástrofe humanitaria sin precedentes en la región.

En su discurso, Lammy llamó a la comunidad internacional a impulsar un alto el fuego inmediato y a negociar un acuerdo que contemple tanto la liberación de los cautivos como la entrada masiva de ayuda. Además, advirtió que “cualquier nueva operación militar en la ciudad de Gaza solo prolongará y agravará la crisis”, por lo que instó a Israel a detener su actual ofensiva en coordinación con socios europeos y aliados internacionales.

Con estas declaraciones, el gobierno británico se suma a la creciente presión diplomática sobre Israel para aliviar la situación en Gaza, mientras crecen las denuncias de escasez crítica de alimentos y desnutrición en el enclave.