Trump asegura que la guerra en Gaza «está perjudicando a Israel» en la opinión pública

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la guerra en Gaza “puede estar siendo ganada militarmente, pero está perjudicando a Israel en el terreno de la opinión pública internacional”. En una entrevista con el portal Daily Caller, Trump insistió en que Jerusalem debe “acabar con la guerra lo antes posible” porque, según dijo, “les está haciendo daño”.

El mandatario retomó así un argumento que ya había planteado en varias ocasiones durante su campaña electoral de 2024, pero que había dejado de lado desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año. En sus declaraciones, subrayó que “Israel tiene que terminar el trabajo en Gaza City y destruir a Hamás”, asegurando que sólo entonces el grupo terrorista liberará a los rehenes que aún mantiene cautivos.

Consultado sobre la caída del respaldo a Israel dentro de Estados Unidos —incluso entre votantes republicanos—, Trump reconoció estar “al tanto” de la situación. Sin embargo, matizó señalando que mantiene “muy buen apoyo desde Israel” y recordó sus medidas de política exterior a favor del Estado judío, entre ellas el reconocimiento de Jerusalem como capital y los Acuerdos de Abraham.

Trump también se refirió a la influencia política de Israel en Washington. “Hace 15 o 20 años, Israel tenía el lobby más fuerte en el Congreso. Si querías ser político, no podías hablar mal de Israel. Era el lobby más poderoso que he visto, tenían control total del Congreso”, sostuvo. En su opinión, esa influencia se ha debilitado con el paso de los años: “Israel ha sido golpeado, especialmente en el Congreso”.

En el tramo final de la entrevista, el presidente volvió sobre una idea recurrente en su discurso: que la comunidad internacional “se ha olvidado del 7 de octubre”, fecha del ataque masivo de Hamás contra Israel. Con ese recordatorio, buscó enmarcar sus críticas a la estrategia de comunicación israelí dentro de un llamado a no perder de vista el origen de la guerra.