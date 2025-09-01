En Israel una profesora argentina recibirá la Medalla Presidencial de Honor de manos del presidente Herzog

Itongadol.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció que entregará la Medalla Presidencial de Honor 2025 a nueve personalidades destacadas del ámbito académico, cultural, tecnológico y social. Entre los galardonados se encuentra Dina Porat, profesora argentina de Historia Judía Moderna de la Universidad de Tel Aviv y reconocida especialista en estudios sobre el Holocausto.

Porat, nacida en Buenos Aires en 1943, se trasladó a Israel siendo muy joven y forjó allí una extensa trayectoria académica. Fue historiadora jefa de Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Jerusalén, y se consolidó como una de las mayores expertas en memoria, antisemitismo y estudios judíos contemporáneos.

El premio, creado en 2012 por el entonces presidente Shimon Peres, se otorga a quienes han realizado “una contribución excepcional al Estado de Israel o a la humanidad”. Herzog destacó que todos los seleccionados representan un “ejemplo personal de excelencia, solidaridad e innovación” y que el Estado de Israel les debe “profunda gratitud por su labor y compromiso”.

Además de Porat, recibirá el reconocimiento Miriam Adelson, médica israelí-estadounidense que tras casarse con el magnate Sheldon Adelson se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 37.000 millones de dólares. También serán distinguidos el jeque Muwaffaq Tarif, líder espiritual de la comunidad drusa; el profesor Avi Ohry, especialista en rehabilitación de heridos de guerra; y el empresario Yossi Vardi, pionero de la alta tecnología israelí.

Miriam Adelson, médica israelí-estadounidense.

La lista se completa con Mathias Döpfner, CEO del grupo alemán Axel Springer y voz activa contra el antisemitismo; George Karra, juez retirado de la Corte Suprema y referente de la minoría árabe cristiana en Israel; Galila Ron-Feder Amit, reconocida autora de literatura infantil; y Moti Malka, fundador de la Orquesta Andaluza Israelí.

Desde su creación, la Medalla Presidencial ha sido otorgada a figuras internacionales de enorme prestigio, entre ellos Henry Kissinger, Barack Obama, Bill Clinton, Steven Spielberg, Angela Merkel y Elie Wiesel. Este año, la distinción vuelve a poner en relieve no solo a líderes mundiales, sino también a una intelectual argentina que se convirtió en referente global de la memoria histórica.