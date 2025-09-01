Las Fuerzas de Defensa de Israel inicia el llamado gradual de 60.000 reservistas antes de la operación en Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que a partir de mañana comenzará un llamado gradual de 60.000 reservistas, en el marco de la preparación para una operación de gran escala en la ciudad de Gaza. La medida busca reforzar las distintas líneas de defensa en el país y aumentar la concentración de tropas activas y de reserva dentro de la Franja de Gaza.

Según lo detallado por las FDI, entre 40.000 y 50.000 reservistas recibirán la orden de presentarse al servicio el 2 de septiembre. Posteriormente, se prevé un segundo llamado entre noviembre y diciembre de este año, y un tercero hacia febrero-marzo de 2026.

Este despliegue se suma a los miles de reservistas que ya se encuentran actualmente en servicio, lo que marca una de las movilizaciones más significativas desde el inicio del conflicto con Hamás en octubre de 2023.

En paralelo, las FDI confirmaron que el período de servicio de unos 20.000 reservistas ya movilizados será extendido entre 30 y 40 días adicionales. De esta manera, durante la ofensiva podrían encontrarse simultáneamente en servicio alrededor de 130.000 reservistas, una cifra que refleja el esfuerzo sostenido del país para mantener la presión militar en Gaza y garantizar la seguridad en otros frentes, incluyendo la frontera norte con Líbano.

El llamado se produce mientras el alto mando militar israelí avanza con los preparativos para la anunciada operación sobre la ciudad de Gaza, considerada un bastión clave de la infraestructura militar de Hamás. El objetivo, según fuentes de seguridad, es neutralizar la capacidad operativa del grupo en la zona urbana más importante de la Franja, aunque la complejidad de un combate urbano anticipa una campaña prolongada y con riesgos elevados.