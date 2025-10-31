La cumbre entre Trump y Putin se cancela después de que Moscú enviara un memorándum a Washington

Itongadol/Agencia AJN.- Estados Unidos canceló la cumbre prevista en Budapest entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, después de que Moscú enviara un memorando a Washington reafirmando una postura inflexible respecto a Ucrania, informó el Financial Times.

La decisión se tomó tras una llamada tensa entre los jefes diplomáticos de ambos países, según el reporte. Aunque la agencia Reuters no pudo verificar la información de forma independiente, el Kremlin señaló posteriormente que solo deben considerarse válidas las declaraciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y del Departamento de Estado estadounidense.

Trump confirmó el sábado que no planea reunirse con Putin hasta estar convencido de que existe una base real para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. “Tienes que saber que vamos a hacer un acuerdo. No voy a perder mi tiempo”, dijo a periodistas en Doha.

A comienzos de mes, el mandatario estadounidense ya había declarado que había cancelado el encuentro en Budapest porque “no se sentía correcto”. “No parecía que fuéramos a llegar al punto al que tenemos que llegar, así que lo cancelé”, explicó.

La decisión de suspender la cumbre se produjo poco después de que Washington impusiera sanciones a dos empresas petroleras rusas, una medida que el Kremlin interpretó como un giro significativo en la postura de Trump. “Sentí que era el momento”, dijo el presidente estadounidense al anunciar las sanciones.

En respuesta, Moscú envió a un enviado especial, Kirill Dmitriev, con el objetivo de mantener abierto el canal de diálogo entre ambos países. “Cualquier intento de presionar a Rusia es simplemente inútil”, declaró Dmitriev, añadiendo que “algunas fuerzas intentan sabotear el diálogo entre Moscú y Washington”.

“El conflicto en Ucrania solo puede resolverse si se abordan las causas fundamentales”, insistió Dmitriev. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, responsabilizó a Kiev del estancamiento de las negociaciones de paz, asegurando que “la actual pausa se debe a la falta de voluntad del régimen de Kiev para continuar el proceso”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rechazó esa acusación y sostuvo que Ucrania está dispuesta a dialogar, pero no a costa de ceder territorio. “Nos acercamos a la diplomacia desde la posición en la que estamos ahora. No daremos un paso atrás ni entregaremos ninguna parte de nuestro país”, afirmó.

Zelensky agregó que la decisión de Trump de cancelar la reunión envía “una señal pública clara” sobre el compromiso estadounidense de no avanzar en negociaciones que ignoren la soberanía de Ucrania.