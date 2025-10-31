Israel devuelve 30 cuerpos palestinos a Gaza tras la liberación de los restos de dos rehenes

Israel devolvió los cuerpos de 30 palestinos a la Franja de Gaza en el marco del acuerdo de intercambio de restos humanos incluido en el plan de alto el fuego mediado por Estados Unidos, según informó el Complejo Médico Nasser de Khan Younis a la agencia AFP.

“Los cuerpos de 30 prisioneros palestinos fueron recibidos desde el lado israelí como parte del acuerdo de intercambio”, indicó una fuente del hospital. La transferencia se produjo tras la entrega de los cuerpos de dos rehenes israelíes recuperados recientemente por las Fuerzas de Defensa de Israel.

El acuerdo establece que Israel devolverá los restos de 15 palestinos por cada rehén israelí fallecido recuperado en Gaza. Con esta nueva entrega, el número total de cuerpos palestinos devueltos a la Franja asciende a 225 desde la implementación del plan de cese del fuego.

El intercambio forma parte de un entendimiento más amplio que incluye la repatriación de rehenes israelíes, el retorno de prisioneros palestinos y la coordinación humanitaria supervisada por mediadores estadounidenses, egipcios y qataríes.

Fuentes diplomáticas han señalado que, aunque el proceso avanza de manera gradual, las negociaciones continúan siendo frágiles debido a desacuerdos entre Israel y Hamás sobre las condiciones de una tregua duradera y la verificación de las identidades de los cuerpos intercambiados.

En Gaza, la devolución de los restos suele ir acompañada de funerales masivos, mientras que en Israel el proceso de identificación de los rehenes continúa bajo estricta supervisión forense.