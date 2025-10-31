La abogada principal de las IDF renuncia en medio de una investigación por la filtración de un video de abusos a detenidos palestinos

Itongadol.- La abogada general de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés), mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, presentó esta mañana su renuncia durante una reunión con el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir.

Tomer-Yerushalmi es sospechosa de estar involucrada en la filtración de un video de vigilancia del centro de detención de Sde Teiman, que supuestamente mostraba a soldados israelíes golpeando brutalmente a un detenido palestino el año pasado.

Las IDF, por su parte, señalaron que Zamir “aceptó su solicitud de finalizar el cargo de manera inmediata y actuará para estabilizar la Fiscalía Militar y proteger a los soldados del IDF”.

“El jefe del Estado Mayor confía en que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para descubrir la verdad”, afirmó el comunicado militar.

La funcionaria se encontraba de licencia desde principios de esta semana, cuando la policía abrió una investigación penal sobre la filtración del material.

Previamente, también este viernes, el ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, había afirmado que Tomer-Yerushalmi sería destituida de su cargo.

Según los reportes, la abogada había redactado su carta de renuncia el día anterior, la cual entregó personalmente a Zamir durante la reunión de esta mañana, en la que habría reconocido ser la responsable de la filtración del video sobre abusos en Sde Teiman.

En su carta de renuncia, expresó: “Aprobé la difusión de material a los medios en un intento por contrarrestar la propaganda falsa dirigida contra las autoridades de justicia militar”.

“Asumo plena responsabilidad por cualquier material que haya sido divulgado a los medios desde el interior de la unidad. De esa misma responsabilidad surge mi decisión de concluir mi mandato como abogada general militar”, concluyó Tomer-Yerushalmi.