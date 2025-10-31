Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:
The Times of Israel: Israel devuelve 30 cadáveres palestinos a Gaza tras la liberación de los cadáveres de dos rehenes.
The Jerusalem Post: La abogada del ejército israelí Tomer-Yerushalmi renuncia después de que el ministro de Defensa Katz intentara despedirla.
YNET: La fiscal general del ejército israelí dimite tras admitir que autorizó la filtración de un video sobre abusos a detenidos.
Maariv: El «Petzrit» admite: trabajó para filtrar materiales a los medios; ahora comenzó la Gran Guerra.
Israel Hayom: ¿Cancelará Mamdani el Desfile del Día de Israel?
