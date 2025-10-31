Israel elimina a un operativo de Hezbollah en el sur del Líbano durante un ataque con dron

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que un operativo de Hezbollah fue eliminado este viernes en un ataque con dron en la localidad de Kounine, en el sur del Líbano.

El individuo, identificado como Ibrahim Muhammad Raslan, se desempeñaba como oficial de mantenimiento dentro de la organización y estaba involucrado en la restauración de infraestructura militar de Hezbollah en la región, según el comunicado del ejército israelí.

“El accionar del terrorista representaba una amenaza para el Estado de Israel y sus civiles, además de constituir una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano”, señalaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Fuentes locales en el Líbano informaron que el ataque alcanzó un vehículo en movimiento en las afueras de Kounine, una zona donde Hezbollah mantiene presencia activa desde el inicio de la escalada en la frontera norte tras el estallido de la guerra en Gaza.

Desde octubre del año pasado, el grupo libanés ha lanzado cientos de proyectiles y drones contra comunidades israelíes del norte, mientras Israel responde con bombardeos selectivos contra posiciones, arsenales y comandantes de Hezbollah.

El ataque contra Raslan se suma a una serie de operaciones dirigidas contra altos miembros de la organización en los últimos meses, parte de una estrategia israelí para degradar las capacidades operativas y logísticas de Hezbollah sin desencadenar una guerra abierta.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos internacionales, la tensión entre ambos países se mantiene elevada. Israel ha reiterado que no permitirá el retorno de combatientes de Hezbollah a la frontera norte, mientras que el grupo chií, respaldado por Irán, asegura que sus ataques continuarán “hasta que cesen las operaciones en Gaza”.