Quiénes son los once rehenes cuyos cuerpos permanecen secuestrados en Gaza

Los cadáveres de nueve israelíes, un tanzano y un tailandés siguen en la Franja, mientras Hamás afirma que no puede acceder a algunos y que desconoce el paradero de otros.

Itongadol.- Israel celebró con alivio cuando los últimos rehenes vivos retenidos por Hamás en la Franja de Gaza fueron liberados y regresaron el 13 de octubre a territorio israelí, donde ellos y sus familias pudieron comenzar un proceso de recuperación y sanación.

Pero de los 28 rehenes fallecidos cuyos cuerpos seguían en manos de Hamás cuando entró en vigor el alto el fuego en Gaza, once familias aún esperan poder despedirse, ya que los restos de sus seres queridos permanecen en la Franja, impidiéndoles darles sepultura.

El 18 de octubre, la hermana del teniente Hadar Goldin —muerto en 2014 y cuyo cuerpo está retenido por Hamás desde entonces— aseguró que la lucha por la devolución de los cuerpos es “la última y la más dura”, e instó al público a no abandonar a las familias.

“Los necesitamos ahora en la última y más difícil de todas las batallas. La menos vistosa, en la que no habrá abrazos. Habrá cabezas inclinadas, respeto final, heroísmo y una hermosa y pura israelidad que conserva sus valores por el bien de nuestros hijos’, expresó Ayelet Goldin.

Entre los once se incluyen civiles secuestrados de sus casas cerca de la frontera con el enclave costero palestino, soldados y un oficial de policía.

El más reciente alto el fuego marca un paso clave hacia el fin de la devastadora guerra de dos años que comenzó con la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando miles de terroristas invadieron el Estado judío, asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a 251.

Antes del acuerdo, había 48 rehenes en Gaza, incluido Goldin. El 13 de octubre fueron liberados los 20 que aún estaban con vida.

Los cuerpos de 28 personas, muertas el 7 de octubre o durante el cautiverio, debían ser devueltos, pero hasta ahora la organización terrorista palestina solo entregó 17.

Las familias de los once restantes siguen en el limbo, mientras Hamás afirma que actualmente no puede acceder a algunos de los cuerpos y que desconoce el paradero de otros. Las autoridades israelíes, por su parte, no creen las explicaciones de Hamás.

Itay Chen, 19 años

El sargento Itay Chen, de Netanya, fue declarado muerto en combate y su cuerpo fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, mientras cumplía funciones cerca de la frontera con Gaza.

Murió junto a sus compañeros de tripulación de tanque, el sargento Tomer Leibovitz y el capitán Daniel Pérez. Su cuerpo fue llevado a la Franja junto con el de Pérez, que fue devuelto la semana pasada y recibió sepultura. Sin embargo, Itay continúa en la Franja.

El cuarto integrante del equipo, Matan Angrest, fue secuestrado con vida y liberado recientemente. En el funeral de Pérez, Angrest prometió seguir luchando por el regreso de Itay y dijo incluso que estaba “listo para entrar ahora mismo a Gaza y traerlo de vuelta”.

La familia de Chen, que también tenía nacionalidad estadounidense, fue una de las más activas en la defensa de los familiares de rehenes y decidió guardar luto formal (shivá) hasta que el cuerpo sea devuelto y pueda enterrarse.

Oz Daniel, 19 años

El sargento Oz Daniel fue asesinado mientras combatía a los terroristas de Hamás cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue llevado a la Franja.

Lo declararon oficialmente muerto en febrero de 2024, y su familia realizó el duelo y un funeral simbólico, aunque sin poder sepultarlo. Aún esperan poder hacerlo.

Su madre, Meirav, dijo que mientras el cuerpo de su hijo permanezca en Gaza no puede procesar su duelo, porque mantiene una pequeña esperanza de que esté vivo.

Meny Godard, 73 años

Meny Godard fue asesinado en el kibutz (comuna agrícola) Be’eri por terroristas de la Yihad Islámica Palestina junto a su esposa, Ayelet, el 7 de octubre de 2023. Su cuerpo fue llevado a Gaza.

Se realizó un funeral conjunto semanas después, pero solo se pudo enterrar a Ayelet.

Godard era descrito como un hombre amante del deporte, del mar y de la gente. Era un miembro muy activo del kibutz, donde ocupó varios cargos.

Hadar Goldin, 23 años

El teniente Hadar Goldin murió durante la Operación Margen Protector en Gaza, el 1 de agosto de 2014, y su cuerpo fue capturado por Hamás, que lo retiene desde entonces.

Durante once años, su familia luchó por poder darle sepultura en Israel.

Ran Gvili, 24 años

El sargento mayor Ran Gvili fue asesinado combatiendo a terroristas de Hamás en el kibutz Alumim el 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue llevado a la Franja.

Esa mañana estaba en el hospital esperando una cirugía, pero al enterarse del ataque decidió acudir a ayudar a las comunidades del sur.

Su último mensaje fue un texto a un amigo informándole que había recibido un disparo en la pierna. En enero de 2024, su familia fue notificada oficialmente de su muerte.

Asaf Hamami, 40 años

El coronel Asaf Hamami, comandante de la Brigada Sur de la División de Gaza, fue asesinado el 7 de octubre de 2023 mientras combatía en el kibutz Nirim. Su cuerpo fue llevado a Gaza.

Su familia no supo si estaba vivo o muerto hasta diciembre, cuando el ejército confirmó su fallecimiento.

La familia realizó un funeral simbólico, sin el cuerpo, y esperan poder enterrarlo.

Hamami era recordado como una persona divertida, ingeniosa y profundamente dedicada a su familia.

Joshua Loitu Mollel, 21 años

Joshua Mollel, un estudiante de agricultura tanzano, fue secuestrado por terroristas de Hamás en el kibutz Nahal Oz el 7 de octubre de 2023.

Su muerte fue confirmada en diciembre de 2023, y su familia informó que les dijeron que fue asesinado inmediatamente después de ser secuestrado.

Era un joven apasionado por la agricultura y soñaba con abrir su propio negocio agrícola al regresar a Tanzania.

Omer Neutra, 21 años

El capitán Omer Neutra, ciudadano estadounidense-israelí y “soldado solitario”, fue asesinado el 7 de octubre de 2023 mientras combatía a Hamás cerca de Nir Oz, y su cuerpo fue llevado a Gaza.

Se asumía que estaba con vida hasta diciembre de 2024, cuando las IDF confirmaron su muerte durante el ataque de Hamás.

Neutra era descrito como un líder valiente y comprometido.

Dror Or, 48 años

Dror Or fue asesinado por terroristas de Hamás y secuestrado de su hogar en el kibutz Be’eri el 7 de octubre de 2023.

Su esposa, Yonat, también fue asesinada, y sus hijos, Noam y Alma, fueron secuestrados vivos y liberados un mes después como parte de un intercambio de rehenes.

Durante meses se creyó que Dror seguía con vida, hasta que su familia fue notificada en mayo de que había sido asesinado el mismo 7 de octubre.

Era un productor culinario talentoso y un hombre de familia, recordado por su serenidad y su capacidad para resolver conflictos entre las personas.

Sudthisak Rinthalak, 43 años

Sudthisak Rinthalak fue asesinado por terroristas de Hamás en el kibutz Be’eri el 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue llevado a Gaza.

Era un trabajador agrícola tailandés que enviaba dinero regularmente a su familia, que atravesaba dificultades económicas. Aquella mañana estaba trabajando en el kibutz cuando fue asesinado.

Su familia fue notificada en mayo de 2024. Su padre dijo que era “el pilar que faltaba en la familia”.

Lior Rudaeff, 61 años

Lior Rudaeff fue asesinado el 7 de octubre de 2023 cerca de su hogar en el kibutz Nir Yitzhak, mientras ayudaba al equipo local de respuesta rápida durante el ataque de Hamás.

Su familia creyó durante meses que estaba vivo y cautivo en Gaza, hasta que en mayo de 2024 se les informó que había muerto aquel mismo día y que su cuerpo había sido llevado a la Franja.

Era conocido por su humor, su gran corazón y su carácter directo, comprometido y generoso.

Fuente: The Times of Israel.