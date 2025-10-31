Con la participación de más de 20.000 personas se llevó a cabo la Carrera Nocturna en Tel Aviv

Itongadol.- La Carrera Nocturna de Tel Aviv dio inicio en la noche del miércoles en el bulevar Rokach, con la participación de más de 20.000 corredores. La competencia, organizada por el municipio de Tel Aviv-Yafo a través de la Autoridad Deportiva Municipal y producida por la empresa Kapaim, se ha convertido en una tradición para los participantes, tanto residentes como visitantes de la ciudad.

El recorrido pasa por los principales sitios de la ciudad, incluyendo un túnel LED y diversos espectáculos de luces en distintos puntos. Entre otros lugares, la carrera atraviesa la avenida Ibn Gabirol, la calle Namir, la plaza Rabin, el parque Ganei Yehoshua y más. A lo largo del trayecto se colocaron escenarios de música que marcaron el ritmo de los corredores.

El alcalde de Tel Aviv-Yafo, Ron Huldai, dio inicio a la primera tanda de la carrera junto a Ella Haimi, esposa de Tal Haimi, secuestrado el 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo fue devuelto el 20 de octubre de 2025. Ella participó para mantener presente en la conciencia pública la lucha por el retorno de todos los rehenes, hasta el último.

Ella Haimi declaró: «Había participado en esta carrera antes, pero nunca desde la posición de dar la señal de inicio. Es muy emocionante, porque Tal asistía casi a todas las carreras nocturnas. Para mí era importante venir y recordar que, al igual que en una carrera no se detiene uno antes de la meta, así debe ser con los rehenes. Hasta que el último no regrese, no nos detenemos. Este paso es duro, pero así es nuestra vida. Es importante transmitir el mensaje de que un país y una ciudad que organizan una carrera es algo normal, porque el país es nuestro y somos libres de hacer lo que elegimos. Pero todo esto no tendrá sentido hasta que regresen todos los rehenes».

El alcalde Ron Huldai agregó: «Felicito a todos los corredores que participan en esta carrera que nos recuerda lo bueno que es haber regresado a la rutina y cuánto extrañábamos los grandes eventos deportivos en la ciudad. Al mismo tiempo, no olvidemos que aún hay rehenes fallecidos que no han regresado a sus hogares. La carrera de esta noche está dedicada a los rehenes vivos que han vuelto y comienzan su recuperación, y especialmente a las familias de aquellos que aún esperan a sus seres queridos. Que sea una carrera memorable para todos».

La competencia incluyó distancias de 15 km, 10 km y 5 km. El icónico recorrido de 10 km atraviesa las principales calles y sitios de Tel Aviv, incluyendo Ibn Gabirol, Namir, plaza Rabin y parque Ganei Yehoshua, entre otros. La tanda de 15 km llega hasta la Plaza de los Rehenes y se realiza con un llamado a que todos los secuestrados sean devueltos. Todas las categorías cuentan con certificación oficial de la Federación de Atletismo de Israel. Además, soldados y soldados en servicio regular participaron sin costo, gracias a que la organización de la carrera permitió su inscripción.

Por primera vez, el patrocinio principal del evento fue de Café Turco Elite, que lleva más de 60 años siendo considerado el café más israelí, transmitido de generación en generación. Café Turco Elite lidera la categoría de café negro y es la marca de café más vendida en Israel. La compañía destacó su orgullo de participar en la Carrera Nocturna de Tel Aviv, un evento lleno de energía, ritmo y conexión entre personas.

El socio deportivo de la carrera este año fue la marca internacional Decathlon. Cada participante que añadió 30 shekels al momento de la inscripción recibió la camiseta oficial de la carrera de KIPRUN, la marca profesional de running de Decathlon. Además, los premios para los primeros lugares en cada categoría fueron donados por Decathlon.

Ofri Shevo, vicepresidente de marketing de Strauss Coffee, comentó: «Estamos orgullosos de participar en la Carrera Nocturna de Tel Aviv, un evento que es pura energía, ritmo y conexión entre personas. Café Turco Elite tiene una relación natural con el mundo del deporte; durante años ha sido parte de la rutina de entrenadores, corredores y personas que no se detienen. Como marca israelí, nos complace ser parte de un evento que atrae a israelíes de todos los sectores y públicos, y que lleva toda esa energía a las calles de la ciudad».