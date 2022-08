Israel proporcionará información a EE. UU. sobre la base del cierre de distintas ONG

Itongadol.- Israel ha dicho que proporcionará información adicional a Estados Unidos sobre las bases del cierre de las organizaciones no gubernamentales palestinas el jueves, dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, al tiempo que expresó su preocupación por los cierres de grupos de la sociedad civil.

Washington se puso en contacto con funcionarios israelíes, incluso de alto nivel, para obtener más información, dijo Price en una rueda de prensa periódica, después de que las fuerzas de seguridad registraran las oficinas de siete grupos en Cisjordania a los que acusa de canalizar ayuda a grupos militantes.

«Revisaremos lo que se nos proporcione y llegaremos a nuestra propia conclusión», dijo Price.

Las Naciones Unidas condenaron los cierres y dijeron que no había pruebas creíbles que respaldaran las acusaciones israelíes.

«A pesar de los ofrecimientos de hacerlo, las autoridades israelíes no han presentado a las Naciones Unidas ninguna prueba creíble que justifique estas declaraciones», dijo la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en un comunicado. «Como tal, los cierres parecen totalmente arbitrarios».

La ONU identificó a los grupos como Addameer Prisoner Support and Human Rights Association; Al Haq; Bisan Center for Research and Development; Defense for Children International – Palestine; Health Work Committees (HWC); Union of Agricultural Work Committees (UAWC); la Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC).

Nueve países de la Unión Europea han dicho que seguirán trabajando con los grupos, alegando la falta de pruebas de la acusación israelí.