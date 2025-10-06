Informe: Filtración de documentos revela acuerdo de aviones de combate entre Rusia e Irán

Itongadol.- Documentos filtrados el pasado viernes habrían revelado un importante acuerdo de venta de aviones de combate avanzados entre Rusia e Irán, que contempla la entrega de 48 cazas Sukhoi-35 a Teherán como parte central del contrato. Si bien la posible venta era conocida desde hace tiempo, distintos reportes —a menudo contradictorios— han circulado sobre los plazos de entrega. Hasta el momento, los aviones aún no fueron entregados.

El sitio opositor ruso The Insider fue el primero en informar sobre la filtración, luego de que el grupo de hackers “Black Mirror” publicara un primer lote de documentos. Al día siguiente, comenzaron a circular en línea capturas de pantalla de una tabla interna de precios que detallaba ventas de aeronaves.

Según la publicación, la filtración incluye más de 300 documentos del conglomerado estatal ruso de defensa Rostec, que detallan estructuras de precios y acuerdos de venta de armas valuados en cientos de millones de dólares, así como mecanismos para eludir sanciones occidentales.

El portal especializado Army Recognition analizó la tabla para descifrar los códigos de los clientes. El código 364, identificado como Irán, describe un acuerdo por 48 aviones Sukhoi-35 equipados con sistemas de aviónica y guerra electrónica, valuado en aproximadamente 589 millones de euros (635 millones de dólares), con entrega prevista para 2028 y un anticipo del 15%.

Otro código, el 012, atribuido a Argelia, incluye dos contratos separados: uno por equipos de guerra electrónica para aviones Sukhoi-34 valuado en 176 millones de dólares y con finalización estimada en 2026, y otro por kits completos de aviónica para cazas de quinta generación Sukhoi-57, por 239 millones de dólares.

El análisis cruzado de las cantidades y los plazos con datos previos sobre exportaciones militares rusas llevó a concluir que Irán y Argelia serían los clientes más probables, aunque Army Recognition subrayó que la información aún no fue confirmada oficialmente. Además, advirtió que la autenticidad de la filtración no está verificada y que los datos podrían corresponder a documentos elaborados tiempo atrás.

En marzo de 2023, Irán confirmó por primera vez oficialmente que había alcanzado un acuerdo con Rusia para la compra de aviones Sukhoi-35. “Las aeronaves Sukhoi-35 son técnicamente adecuadas para la Fuerza Aérea iraní, y por ello Irán ha finalizado un contrato para su adquisición”, informó entonces la delegación iraní ante la ONU en Nueva York.

Un mes antes, Teherán había inaugurado una base aérea subterránea destinada a albergar aviones de combate avanzados. El acuerdo fue interpretado como parte de un intercambio más amplio entre ambos países, luego de que Irán suministrara a Moscú centenares de drones de ataque Shahed-136 utilizados en la guerra en Ucrania.

El Sukhoi-35 es un caza avanzado de cuarta generación, comparable en prestaciones con los F-16I israelíes, y busca modernizar la envejecida flota aérea iraní, actualmente compuesta por modelos F-14, F-4 y MiG-29. Entre las posibles futuras adquisiciones también se ha mencionado el caza chino J-10.

En paralelo, la venta de 12 cazas Sukhoi-57 a Argelia la convertiría en el primer país africano en operar aeronaves de quinta generación. Rusia y Argelia mantienen estrechos vínculos diplomáticos y militares, y Argelia, enfrascada en una rivalidad histórica con Marruecos, busca reforzar su superioridad aérea en el norte de África.