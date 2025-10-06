Netanyahu y Putin conversan sobre la guerra en Gaza y el programa nuclear iraní

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente ruso, Vladimir Putin, conversaron hoy sobre la situación actual en Medio Oriente durante una llamada, informó el Kremlin.

Ambos líderes hablaron sobre la propuesta de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, sobre la búsqueda de una solución al programa nuclear iraní y cómo lograr una mayor estabilización en Siria.

La última vez que habían hablado por teléfono había sido en agosto.

Ello se produjo después de que la emisora pública israelí KAN informara que Netanyahu intentaba ayudar a reducir las tensiones entre Putin y Trump.

La oficina de Netanyahu ha estado trabajando estrechamente con Rusia, según KAN, para resolver varias cuestiones, incluida la tensión entre los Estados Unidos y Rusia por la insistencia de Putin en continuar la guerra con Ucrania.

No obstante, el Kremlin ha elogiado con frecuencia sus vínculos con factores y organizaciones terroristas palestinos, como Hamás.

Tras la liberación del rehén ruso-israelí Sasha Troufanov a principios de año, Putin le pidió que se los agradeciera a sus captores.

«Su liberación es el resultado de los vínculos de larga data de Rusia con los palestinos, sus representantes y diversas organizaciones. Debemos agradecerles a los líderes de Hamás este acto humanitario de liberarlo», les dijo a Troufanov y su familia.