Repudio del presidente Javier Milei por un ataque antisemita “No lo vamos a permitir”

Itongadol.- El Presidente Javier Milei repudió el ataque que sufrió la empresaria Michelle Iman Schmukler, agredida por un vecino que la insultó y lanzó un objeto contra ella y su hijo por ser judíos. El mandatario se comunicó personalmente con la víctima y dispuso acompañamiento oficial.

Michelle Iman Schmukler, reconocida empresaria e influencer, denunció que fue víctima de un ataque antisemita mientras jugaba con su bebé en el patio de su vivienda en Palermo. Un vecino del mismo edificio la insultó con expresiones antisemitas y arrojó un fierro hacia el lugar donde se encontraba con su hijo.

La víctima relató que el agresor reconoció los hechos cuando intervino la policía, aunque la respuesta inicial de las autoridades fue desalentadora: “Nos dijeron que nos mudáramos de edificio”.

El hecho generó una fuerte condena pública y una reacción inmediata del Gobierno. El presidente Javier Milei calificó el episodio como “aberrante” y aseguró que “no lo vamos a permitir”.

Schmukler agradeció al mandatario por comunicarse con ella y brindar apoyo, así como a la diputada Sabrina Ajmechet, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quienes también se solidarizaron y se acercaron personalmente.

El caso reavivó el debate sobre los delitos de odio y la necesidad de reforzar las políticas contra el antisemitismo en la Argentina.