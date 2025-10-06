Netanyahu ordenó mantener una postura firme en las negociaciones con Hamás en Egipto

Itongadol.- Israel destinó varios días para las negociaciones con Hamás que comenzaron en Sharm el-Sheij, Egipto, según informó el portal Ynet este lunes por la noche. Si no se logra un avance significativo, se espera que Israel reanude las operaciones en Gaza, suspendidas a fines de la semana pasada a pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con el informe, el primer ministro Benjamin Netanyahu instruyó a la delegación israelí a mantener una línea firme y evitar que Hamás se aparte del plan propuesto por Trump y del mapa de retirada que lo acompaña. Además, ordenó impedir que la organización terrorista intente introducir nuevos temas en la negociación, dado que Israel ya aceptó los términos del acuerdo.

Mientras tanto, el canal Kan 11 News reportó que Hamás exige garantías de los mediadores para que, en caso de liberar a los 48 rehenes que aún mantiene, Israel no reanude las hostilidades.

Las conversaciones, que comenzaron oficialmente este lunes, se centran en la coordinación de aspectos técnicos y se encuentran todavía en una etapa inicial.

El presidente Trump se refirió a las negociaciones el domingo y advirtió a Hamás que “el tiempo es esencial o se producirá un derramamiento de sangre masivo”. En su mensaje, el mandatario destacó avances en los contactos con múltiples países árabes y musulmanes para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza y siente las bases de una paz duradera en Medio Oriente.

“Ha habido discusiones muy positivas con Hamás y con países de todo el mundo —árabes, musulmanes y otros— este fin de semana, para liberar a los rehenes, poner fin a la guerra en Gaza y, más importante aún, lograr la tan buscada paz en Medio Oriente”, escribió Trump.

“El lunes volverán a reunirse los equipos técnicos en Egipto para trabajar y aclarar los detalles finales. Me informaron que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que actúen con rapidez. El tiempo es esencial o un derramamiento de sangre masivo seguirá, algo que nadie quiere ver”, agregó.