EE.UU.: más de 1,5 millones de banderas israelíes en iglesias, universidades y sinagogas en homenaje a los dos años del 7 de octubre

Itongadol.- Con motivo del segundo aniversario del ataque terrorista del 7 de octubre, la International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ) realizó la segunda edición de su campaña global “Flags of Fellowship” —o “Banderas de Amistad”—, considerada el evento de conmemoración más grande realizado en Estados Unidos desde el inicio de la guerra.

Entre el 2 y el 8 de octubre, más de 1.300 iglesias, universidades y sinagogas de los 50 estados participaron plantando más de 1,5 millones de banderas de Israel en sus jardines y campus. Cada institución instaló 1.200 banderas, en memoria de las 1.200 víctimas asesinadas durante la masacre del 7 de octubre de 2023. En total, se estima que alrededor de un millón de congregantes y activistas pro-Israel formaron parte de la iniciativa.

El acto inaugural tuvo lugar en Kibutz Nir Oz, una de las comunidades más golpeadas por el ataque, donde casi una cuarta parte de sus habitantes fueron asesinados o secuestrados. Allí se colocaron las primeras 1.200 banderas en recuerdo de las víctimas. Durante la ceremonia, Yael Eckstein, presidenta y directora ejecutiva de la IFCJ, destacó el simbolismo del evento:

“Cada una de estas 1.5 millones de banderas transmite una verdad sagrada: Am Yisrael no está solo. Desde iglesias hasta universidades, personas de fe están hombro a hombro con Israel. Cada bandera honra vidas robadas, pero también proclama que el amor y la fe son más fuertes que el odio.”

La campaña busca además contrarrestar el crecimiento del antisemitismo y fortalecer los lazos entre comunidades cristianas y judías. En palabras de Eckstein, el proyecto “transforma el recuerdo en acción y el dolor en luz”, enviando un mensaje de unidad frente a la hostilidad global hacia el pueblo judío.

El pastor Allen Jackson, de la World Outreach Church en Tennessee —una congregación de 10.000 fieles que albergó el principal acto en Estados Unidos—, subrayó el compromiso de las comunidades cristianas:

“Como cristianos tenemos la responsabilidad de bendecir a Israel y al pueblo judío. Plantar estas banderas es una forma tangible de recordar lo ocurrido y de reafirmar nuestras oraciones por la paz de Jerusalem.”

Desde el 7 de octubre de 2023, la organización ha invertido más de 10 millones de dólares en programas destinados a combatir el antisemitismo, capacitando a líderes y figuras públicas cristianas para promover una mayor comprensión y apoyo hacia Israel.

En el kibutz Nir Oz, Nir Metzger, cuyo padre fue asesinado en cautiverio y cuya madre fue liberada tras haber sido tomada como rehén, también rindió homenaje a las víctimas y destacó el valor de la solidaridad internacional:

“Decidimos volver a Nir Oz, no porque sea fácil, sino porque negarnos a rendirnos es nuestra forma de resistir. Gracias a aliados como la Fellowship, sabemos que no estamos solos. Tal vez nunca conozcan a mis hijos ni caminen por nuestros campos, pero su apoyo nos recuerda algo esencial: no estamos solos.”

La campaña “Flags of Fellowship” se consolidó así como un símbolo de unión, fe y esperanza, y un recordatorio de que, pese al dolor, Israel sigue recibiendo el respaldo de millones de personas que defienden la vida y la libertad frente al terrorismo.