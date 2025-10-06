Trump en conferencia de prensa: «Hamás aceptó puntos importantes, la paz en Gaza está cerca»

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de los rehenes.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump negó un informe publicado por Axios que afirmaba que el mandatario había pedido al primer ministro Benjamin Netanyahu “dejar de ser negativo” respecto al posible acuerdo y “aceptar la victoria”.

“No, eso no es cierto. Él ha sido muy positivo con el acuerdo. Todos lo han sido. Creo que cada nación lo está. Tenemos prácticamente a todos los países trabajando en este acuerdo y tratando de concretarlo”, respondió Trump, y agregó: “Israel ha estado fantástico”.

Consultado sobre si existen líneas rojas en temas como el desarme de Hamás, el presidente respondió: “Sí, tengo líneas rojas. Si ciertas condiciones no se cumplen, no avanzaremos. Pero creo que estamos progresando muy bien, y que Hamás ha estado aceptando cosas que son muy importantes”.

Trump indicó que espera alcanzar un acuerdo pronto y destacó que la iniciativa no se limita al conflicto actual: “Se trata de una paz duradera que vaya más allá de Gaza. Esto es sobre la paz en Medio Oriente”, afirmó.

Las declaraciones del presidente se produjeron en paralelo a las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás sobre la propuesta de Trump para poner fin a la guerra, que comenzaron este lunes en Egipto.

Horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que los objetivos del presidente siguen siendo claros: lograr un alto el fuego y asegurar la liberación de los rehenes. Leavitt explicó que los equipos técnicos están trabajando en la revisión de las listas de israelíes secuestrados y de prisioneros políticos que serían liberados como parte del acuerdo.

“El presidente quiere ver un cese del fuego, quiere ver a los rehenes liberados, y los equipos técnicos están discutiendo esos detalles en este momento para garantizar que las condiciones sean las adecuadas para su liberación”, señaló la vocera.