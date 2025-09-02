El presidente Herzog se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano esta semana

Itongadol.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, viajara este jueves al Vaticano para reunirse con el papa León XIV. Así lo confirmó esta mañana la residencia presidencial del Estado judío.

El viaje de un día, iniciado por la Santa Sede, se centrará en los esfuerzos para traer de vuelta a los rehenes de la Franja de Gaza, la lucha contra el antisemitismo en todo el mundo y la protección de las comunidades cristianas en Medio Oriente, detalló la oficina de Herzog.

Además, Herzog mantendrá un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y visitará la Biblioteca Vaticana, un gesto simbólico de cooperación cultural y de respeto al legado histórico compartido entre el pueblo judío y la Iglesia católica.

El presidente israelí -que ejerce una función protocolar, mientras que la autoridad máxima es el primer ministro, en este caso Netanyahu-, asistió a la toma de posesión de León en mayo.

La reunión será la primera entre Herzog y León XIV desde que este último fue elegido pontífice hace apenas unos meses. Fuentes diplomáticas señalaron que el encuentro busca reforzar los vínculos entre el Vaticano e Israel en un momento de alta sensibilidad regional.

En los últimos años, la Santa Sede mantuvo un delicado equilibrio en sus posturas sobre el conflicto en Medio Oriente, defendiendo la necesidad de proteger tanto a los civiles palestinos como a las comunidades israelíes.

El tema de los rehenes será central en la conversación, dado que la Iglesia católica expresó en reiteradas ocasiones su preocupación por los civiles retenidos en el enclave costero palestino desde la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Herzog, por su parte, prevé subrayar los esfuerzos internacionales en curso para lograr su liberación, al tiempo que pedirá un apoyo más explícito del Vaticano. En Jerusalem, funcionarios israelíes valoran la influencia moral del papa en foros internacionales y esperan que pueda contribuir a aumentar la presión diplomática.

Por otro lado, el presidente israelí y el Sumo Pontífice planean abordar la situación de las comunidades cristianas en Medio Oriente, muchas de las cuales enfrentan violencia, persecución y desplazamiento.

En ese sentido, Herzog reiteró en diversas ocasiones su compromiso con la libertad religiosa y con la preservación de los lugares sagrados en Jerusalem, tema particularmente sensible en la agenda bilateral.