Los medios de comunicación palestinos afirmaron que el Ejército israelí detuvo al intendente de Hebrón

Itongadol.- Múltiples medios de comunicación palestinos informaron este martes por la mañana que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) detuvieron al alcalde de Hebrón, Tayseer Abu Sneineh, que ocupa el cargo desde 2017,

Las IDF, por su parte, hasta el momento no hicieron declaraciones al respecto.

En la década de 1980, Sneineh participó en el atentado terrorista de Beit Hadassah, en Hebrón, en el que murieron seis personas, como miembro de una célula terrorista de Fatah. Fue encarcelado en Israel y liberado tres años más tarde en un acuerdo de intercambio de prisioneros.

La noticia de su arresto generó reacciones encontradas tanto en Cisjordania como en Israel. En Hebrón, dirigentes locales denunciaron lo que consideran una “escalada” contra la dirigencia palestina, mientras que voces israelíes recordaron su pasado como militante armado, cuestionando su legitimidad para ocupar un cargo público.

La ciudad, situada en el sur de Cisjordania, es conocida por ser uno de los puntos más tensos de la región, ya que alberga a más de 200.000 palestinos y a una pequeña pero influyente comunidad de colonos israelíes que vive bajo fuerte protección militar.

La convivencia entre ambas poblaciones ha estado marcada por choques frecuentes, protestas y medidas de seguridad extraordinarias. En ese contexto, la figura del intendente es vista tanto como un símbolo de resistencia palestina como un obstáculo para la cooperación con Israel.

Abu Sneineh fue elegido en 2017 como candidato del movimiento Fatah y desde entonces mantuvo un discurso firme contra lo que define como ocupación israelí.

Sus críticos en el Estado judío destacan que nunca se distanció de su pasado, mientras que sus seguidores lo defienden como un “ex prisionero político” que representa la voz de una ciudad castigada por décadas de conflicto.

La detención se produce en un momento de creciente tensión en Cisjordania, donde en los últimos meses se multiplicaron las operaciones militares israelíes contra grupos armados.

En ese sentido, diversos observadores señalaron que el arresto de un alcalde en funciones podría escalar aún más las tensiones políticas, especialmente si no se presentan cargos formales en su contra en breve.

Para la Autoridad Palestina, el caso añade un nuevo frente de confrontación con Israel, que ya atraviesa uno de los periodos más delicados desde el inicio de la guerra en Gaza.