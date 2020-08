El canciller Ashkenazi llegó a Alemania en su primera visita oficial en el extranjero

Itongadol.- El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, emprendió este miércoles su primera visita oficial al extranjero en Berlín, donde se reunirá con sus pares de la Unión Europea. El canciller alemán Heiko Maas invitó a Ashkenazi a la conferencia del jueves de sus homólogos de la Unión Europea.

Ashkenazi se reunió con el Presidente alemán Frank-Walter Steinmeier poco después de su llegada, y le agradeció el reconocimiento de Alemania de Hezbollah como una organización terrorista. También puso a Steinmeier al corriente de la normalización de Israel con los Emiratos Árabes Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores también pidió a Alemania que se uniera al esfuerzo de detener el embargo de armas de la ONU a Irán que finalizaría en octubre.

I was honored to meet with German President Frank-Walter Steinmeier upon landing in Berlin tonight. I thanked the President for his long-standing friendship and courageous support of Israel. We discussed urgent issues on the security, economic, health and political agendas pic.twitter.com/8ikOl87svY

Ashkenazi también habló en una ceremonia en el andén 17 de la estación Grunewald de Berlín, donde hay un monumento conmemorativo que marca la deportación de más de 55.000 judíos por parte de la Alemania nazi. Se le unieron el embajador israelí en Alemania Jeremy Issacharoff, el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores Alon Ushpiz y representantes de la comunidad judía alemana.

«Estoy aquí como el ministro de relaciones exteriores del gobierno de Israel y el ex jefe de personal de las FDI», dijo Ashkenazi. «Los judíos nunca más serán enviados a la muerte por ser judíos. Nunca más», señaló.

Ashkenazi advirtió que todavía hay quienes desean eliminar al pueblo judío, señalando a Irán. «Nunca más nos quedaremos indefensos, a merced de otros», dijo. «Defenderemos a nuestros hijos e hijas con una espada en una mano y una rama de olivo en la otra», agregó.

Israeli Foreign Minister @Gabi_Ashkenazi laying a wreath during a somber ceremony at the “Gleis 17” (“Track 17”) Memorial site in Berlin.

Track 17 was 1 of the 3 stations where a total of 55,000 Berlin Jews were deported from by the Nazi regime.

May their memory be a blessing. pic.twitter.com/YBcajbcTTO

— Yaki Lopez 🇮🇱 (@YakiLopez) August 26, 2020