El actor de origen judío William Shatner será el hombre de mayor edad en volar al espacio

Itongadol.- El actor de 90 años, famoso por interpretar al capitán James T. Kirk en Star Trek, hará historia al convertirse en el hombre de mayor edad en volar al espacio.

El actor canadiense de origen judío William Shatner, de 90 años, está a punto de hacer historia ya que se convertirá en el hombre de mayor edad en volar al espacio. El vuelo de Shatner estaba programado para despegar hoy a las 9:30 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. El actor llegó el domingo a la villa de astronautas de Blue Origin para preparar la esperada misión.

A finales de septiembre se informó de que Shatner, famoso por encarnar a uno de los héroes de la ciencia ficción más conocidos de la cultura pop, el capitán James T. Kirk en Star Trek, tendría un asiento en esta misión. Esto fue confirmado a principios de octubre por Blue Origin y luego por el propio Shatner, escribiendo en Twitter: «Sí, es cierto; ¡voy a ser un ‘hombre cohete’!», haciendo referencia a la canción de Elton John del mismo nombre.

Pero mientras que el capitán Kirk ha sido famoso por ser el capitán más joven de la historia de la Flota Estelar, Shatner está haciendo exactamente lo contrario, ya que el actor de 90 años se convertirá en la persona de mayor edad en viajar al espacio. Hasta ahora, el actual poseedor del récord es Wally Funk, un piloto de pruebas de 82 años que acompañó a Bezos en su vuelo de julio.

En declaraciones a la CBS, el actor dijo que su deseo de ir al espacio, algo por lo que ya ha expresado su interés, era «tener la visión. Quiero ver el espacio. Quiero ver la Tierra. Quiero ver lo que tenemos que hacer para salvar la Tierra».

«Quiero tener una perspectiva que no se me ha mostrado antes», dijo en una entrevista en CBS Mornings. «Eso es lo que me interesa ver».

Más tarde, en otra entrevista, se explayó más al respecto.

«Estoy deseando verlo todo», dijo a Anderson Cooper de la CNN. «Imagínate estar sin peso y mirar a la negrura y ver la Tierra, eso es lo que quiero absorber».

Sin embargo, a continuación expresó un poco de preocupación, añadiendo: «Cosas como esa suben y hacen boom en la noche. Da un poco de miedo, te lo aseguro».

A pesar de su edad, Shatner parece estar lo suficientemente bien de salud como para que no parezca haber un factor de riesgo, en lo que respecta a Blue Origin. Dado que la cápsula en sí está automatizada, sus requisitos médicos son relativamente relajados, como señala la CBS, cuyo informe añade que su mayor reto podría ser subir los siete tramos de escaleras para subir a la cápsula en primer lugar.

Pero independientemente del motivo por el que quiere ir, varias celebridades salieron a expresar sus felicitaciones al icono de la ciencia ficción que ayudó a solidificar el género.

«No puedo superarlo. Me alegro mucho por ti», tuiteó el famoso actor Vincent D’Onofrio en respuesta a una foto de Shatner y el resto de la tripulación vestidos.

«Esto es simplemente increíble», tuiteó John Barrowman, un icono de la ciencia ficción moderna por derecho propio desde su papel de capitán Jack Harkness en Doctor Who. «Debes estar emocionado y muy ilusionado. De un viajero espacial de ficción a otro, sólo puedo soñar. Tú puedes hacerlo».

Esta será la segunda misión de Blue Origin al espacio, tras el primer vuelo con éxito en julio.

Al igual que la misión anterior, no se dirigirá a la órbita ni pasará un largo periodo de tiempo en el espacio. La cápsula New Shepard de Blue Origin transportará a la tripulación hasta alcanzar la línea Kármán, una demarcación ampliamente aceptada de la barrera entre el final de la atmósfera y el comienzo del espacio, que es una altitud de unos 100 kilómetros, o algo más de 62 millas, según certifica el organismo internacional de certificación de récords aeroespaciales, la Federación Aeronáutica Internacional.

Pero Shatner no descansará tras su histórico viaje. El actor regresará a Los Ángeles cuando termine su viaje al espacio para conceder entrevistas a la prensa, según señaló en Twitter.

Después, tiene previsto ir a Indiana durante el viernes y el sábado para asistir a la Convención de Cómics, e inmediatamente después viajará a Chicago el domingo para la convención Wizard World.

«No hay descanso para los cansados», tuiteó.