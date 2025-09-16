EE.UU. sanciona a más de una decena de personas y empresas por coordinar transferencias de criptomonedas por la venta de petróleo iraní

Itongadol/Agencia AJN.- Un par de financistas iraníes y más de una decena de personas y empresas de Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos fueron sancionados por coordinar transferencias de criptomonedas por un valor de 100 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo para beneficio del gobierno y el ejército iraníes.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alegó que Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand facilitaron la compra de las criptomonedas y, posteriormente, utilizaron una red de empresas de fachada en diferentes países para transferir esos fondos.

Las llamadas «redes bancarias en las sombras» evaden las sanciones blanqueando dinero a través de empresas de fachada en el extranjero y criptomonedas.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, John Hurley, declaró que Estados Unidos “seguirá interrumpiendo esas fuentes financieras clave que financian los programas de armas de Irán y sus actividades malignas en Medio Oriente y otros lugares”.

Para autorizar esas sanciones, Estados Unidos utilizó una orden ejecutiva emitida en febrero por el presidente Donald Trump, denominada Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 2, que le exige a Estados Unidos “reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán”.

También establece que “nunca se permitirá que Irán adquiera ni desarrolle armas nucleares”.

En julio, el Tesoro anunció sanciones contra más de 115 personas, entidades y buques vinculados con Irán, tras el bombardeo de sus principales instalaciones nucleares el mes anterior.

Las sanciones se dirigieron principalmente a los intereses navieros de Mohammad Hossein Shamkhani, hijo de Ali, quien es asesor del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Según el Tesoro, controla una vasta red de transporte de contenedores y petroleros a través de una compleja cadena de intermediarios que le venden petróleo y otros productos iraníes y rusos a todo el mundo.

Lo acusó de usar sus conexiones personales y la corrupción en Teherán para generar decenas de miles de millones de dólares en ganancias, gran parte de las cuales utiliza para apuntalar al régimen iraní.