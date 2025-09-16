Netanyahu se retracta de su comentario sobre el aislamiento: «La economía de Israel es sólida»

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu ofreció este martes una conferencia de prensa para aclarar sus declaraciones de ayer, cuando afirmó que Israel enfrentaba un creciente aislamiento internacional debido a la guerra en Gaza y que debía transformarse en una “super-Esparta” autosuficiente. Sus palabras provocaron críticas internas y una caída en la Bolsa de Tel Aviv, lo que llevó al mandatario a calificar lo sucedido como un “malentendido”.

Netanyahu subrayó que mantiene “plena confianza en la economía de Israel”, destacando que incluso “ha sorprendido al mundo entero en los últimos dos años, mientras estamos en guerra”.

Como prueba de ello, mencionó que el shekel se encuentra más fuerte que antes del conflicto, que la bolsa opera en niveles récord, que el desempleo está en mínimos históricos, que recientemente se produjo una gran afluencia de inversiones extranjeras y que los precios de la vivienda muestran una tendencia a la baja.

El primer ministro admitió que existen intentos de aislar a Israel, aunque consideró que responden más a motivaciones políticas que económicas. “No desestimo los intentos de restringirnos económicamente, somos conscientes de ellos. Es posible que los haya, pero el mundo quiere los productos que Israel produce”, señaló.

En ese sentido, explicó que sus palabras sobre la “Esparta” autosuficiente estaban dirigidas a las industrias de defensa y no a la economía en general. “Hay un área en la que sí podría haber restricciones —no económicas, sino políticas—, y es lo que ocurre con las industrias de defensa. Nuestras industrias están en auge, con logros extraordinarios en exportaciones, tanto en cantidad como en calidad, pero allí sí hemos enfrentado restricciones políticas durante la guerra, y podríamos volver a hacerlo”, afirmó.

Netanyahu insistió en que Israel debe alcanzar la “independencia en materia de seguridad”, es decir, ser capaz de defenderse con sus propias fuerzas y armas, sin depender de proveedores externos. “Para lograrlo, necesitamos avanzar en nuevas tecnologías y en una producción a gran escala. Y para eso debemos reducir la burocracia que nos limita. Eso fue lo que quise decir ayer”, explicó.

El mandatario también aludió a la caída de las acciones tras sus declaraciones iniciales. “Hubo un malentendido que supuestamente sacudió la bolsa. Pero a nosotros no nos sacudió, porque los mercados entienden la fortaleza de la economía israelí y la rentabilidad de invertir en Israel. Y eso es lo que asegura nuestro futuro”, sostuvo.

Sin embargo, la controversia política se mantuvo. Aunque Netanyahu había anunciado que la conferencia tendría un carácter económico, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, rechazó participar del evento pese a haber sido invitado. Según el Canal 12, en una reunión previa le dijo directamente a Netanyahu: “Vos causaste el daño, vos lo arreglás”.