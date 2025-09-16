Inicio INTERNACIONALES Netanyahu anuncia reunión con Trump en Washington tras la Asamblea General de la ONU

Netanyahu anuncia reunión con Trump en Washington tras la Asamblea General de la ONU

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo invitó a mantener un encuentro en la Casa Blanca el próximo 29 de septiembre, tres días después de su discurso programado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Netanyahu realizó el anuncio durante su conferencia de prensa sobre la economía, poco después de que trascendiera en medios que su oficina había solicitado formalmente una reunión bilateral. Según precisó, la invitación se concretó en una conversación telefónica mantenida el lunes con el mandatario estadounidense.

El primer ministro señaló que ha mantenido varios diálogos con Trump desde el ataque israelí contra dirigentes de Hamás en Catar, y aseguró que todos ellos fueron “buenos”. El encuentro en Washington marcará la cuarta reunión entre ambos líderes desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Consultado sobre si notificó previamente a la Casa Blanca antes de la operación en Catar, Netanyahu reiteró que la versión oficial estadounidense “es correcta” y que la responsabilidad de la acción fue exclusivamente de Israel. Sin embargo, evitó responder de manera directa sobre el momento preciso en que se informó a Washington, en medio de reportes que indican que Trump fue notificado casi una hora antes de los ataques.

