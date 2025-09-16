Alemania. Múnich: Canciller se emociona en la reinauguración de una sinagoga al recordar los horrores nazis

Itongadol/Agencia AJN.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pareció contener las lágrimas ayer, al recordar las atrocidades que los nazis cometieron contra los judíos durante su discurso en la ceremonia de reinauguración de la sinagoga de la Calle Reichenbach de Múnich, destruida durante el Pogrom de 1938, la mal llamada «Noche de los Cristales Rotos».

“Algún día, la vida judía en Alemania volverá a prescindir de la protección policial. No debemos acostumbrarnos a que esto haya sido necesario durante décadas. Les declaro la guerra a todas las formas del viejo y el nuevo antisemitismo en Alemania en nombre de todo el gobierno federal de la República Federal de Alemania”, aseguró.

La sinagoga de la Calle Reichenbach fue construida por el arquitecto Gustav Meyerstein en 1931, diseñada en el estilo Bauhaus y de la Nueva Objetividad. Originalmente, presentaba mármol color ámbar alrededor del santuario de la Torá, azul turquesa en las paredes y un diseño rojo pompeyano en el vestíbulo.

Tras el pogrom del 9 y 10 de noviembre de 1938, los nazis la convirtieron en taller y almacén. Tras el fin de la guerra, los sobrevivientes judíos realizaron pequeñas reparaciones y la inauguraron en 1947 como la sinagoga principal de Múnich, función que desempeñó hasta la inauguración de la sinagoga Ohel Jakob en 2007.

Dirigida por la empresaria y periodista alemana Rachel Salamander, la sinagoga ha sido restaurada fielmente con un estilo minimalista, con sencillos bancos de madera, paredes de colores y vidrieras. Servirá también como un espacio cultural.