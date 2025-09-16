Netanyahu advierte a Hamás no dañar a los rehenes mientras avanza la operación en Gaza: «No tendrán refugio»

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu lanzó una dura advertencia a Hamás este domingo por la noche, en el momento en que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dieron inicio a una operación terrestre de envergadura en la Ciudad de Gaza. “Si dañan siquiera un cabello de la cabeza de un rehén, los perseguiremos con mayor fuerza hasta el final de sus vidas —y ese final llegará mucho más pronto de lo que piensan”, dijo Netanyahu en una conferencia de prensa. “No tendrán refugio. Nuestro esfuerzo para alcanzarlos se multiplicará por siete y los alcanzaremos más rápido de lo que creen”.

Netanyahu añadió que había abordado el tema de los rehenes durante una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que ambos coincidieron en la gravedad de la situación y la necesidad de proteger a los cautivos. “Como dijo el vocero de Hamás, usaron a nuestros rehenes como escudos humanos, colocándolos en lugares que los ponen en peligro. Esto es espantoso. También horrorizó al presidente”, señaló el primer ministro, citando la condena estadounidense a la práctica de usar rehenes como barrera humana.

La advertencia llega en un momento de máxima tensión: las FDI intensificaron durante los últimos días el derribo de rascacielos y ataques a infraestructuras que, según el ejército, eran empleadas por Hamás para observar y dirigir operaciones contra las tropas. El ejército israelí ha emitido órdenes de evacuación masivas para barrios de la Ciudad de Gaza y, según reportes militares, cientos de miles de civiles han salido rumbo al sur de la Franja en las últimas jornadas. Las autoridades israelíes insisten en que emitieron avisos previos —folletos, llamadas y mensajes— antes de atacar edificios que, afirman, albergaban infraestructura terrorista.

Las familias de los rehenes han expresado temor por la vida de sus seres queridos después de que circularan reportes sobre supuestos traslados de prisioneros a niveles superiores o a zonas que podrían ser empleadas como escudos humanos dentro de la ciudad. Organizaciones de familiares han pedido a las autoridades máximas cautela y una coordinación diplomática y militar que busque minimizar riesgos a los cautivos durante cualquier operación. En paralelo, responsables militares y políticos habrían mantenido intensos debates internos sobre el momento y la naturaleza de la operación urbana, ante el riesgo que, según algunos mandos, implica para la seguridad de los rehenes.

Fuentes militares citadas en días recientes plantearon que la captura de Gaza sería una operación compleja y costosa en vidas humanas y planteó dudas sobre su calendario. En reuniones de alto nivel se registraron choques entre quienes apuestan por acelerar la ofensiva para desarticular la cúpula y las redes subterráneas de Hamás, y quienes piden agotar las vías diplomáticas para lograr un canje o acuerdo que salve a los rehenes antes de un avance generalizado. Netanyahu, sin embargo, defendió la decisión de proseguir y subrayó la determinación del Gobierno de “derrotar a Hamás” y recuperar a todos los cautivos.

La comunidad internacional sigue con preocupación el desarrollo de los hechos. Organismos humanitarios han advertido del agravamiento de la crisis humanitaria en Gaza en caso de una operación urbana sostenida, con millones de personas ya desplazadas y enormes carencias de agua, alimentación y atención médica. Delegaciones y gobiernos han pedido—en distintos tonos—priorizar la protección de civiles y la liberación segura de los rehenes, mientras que aliados de Israel han reiterado su condena al uso de civiles como escudos y su apoyo al derecho de Israel a defenderse, aunque algunos también han expresado inquietud por la escalada.

Mientras tanto, en el terreno, el ejército asegura que continuará sus operaciones contra la infraestructura de Hamás y que tratará de minimizar daños a la población civil mediante avisos previos y el empleo de munición de precisión. El primer ministro concluyó su mensaje con una advertencia dirigida directamente a la cúpula de Hamás: “Si intentan dañar a los rehenes, no encontrarán refugio; pagarán un precio aún mayor. Nosotros no cejaremos hasta traer a todos nuestros rehenes a casa”.