Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan más de 10 objetivos hutíes en el puerto de Hodeidah, Yemen

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron el martes el puerto de Hodeidah, en Yemen, controlado por los hutíes, que es el principal puerto de abastecimiento del régimen terrorista hutí, según declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado.

«El ataque se llevó a cabo en respuesta a los repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel, incluido el lanzamiento de drones y misiles tierra-tierra hacia el Estado de Israel», se lee en un comunicado difundido por las FDI.

Dos fuentes del puerto dijeron a Reuters que los ataques se dirigieron contra tres muelles restaurados tras anteriores ataques israelíes. Los residentes de la zona dijeron a Reuters que el ataque duró unos 10 minutos.

El ataque se produce después de que el portavoz árabe, el coronel Avichay Adraee, advirtiera a los civiles que evacuaran la zona. Adraee instó a los barcos anclados en el puerto a evacuar y advirtió que cualquiera que permaneciera allí «pondría su vida en peligro».

El ministro de Defensa, Israel Katz, comentó el ataque y explicó que su objetivo es «garantizar la continuidad del bloqueo marítimo y aéreo sobre la organización terrorista hutí».

Israel responde a los ataques contra el aeropuerto de Eilat

Los ataques se producen tras una serie de ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel contra Saná a principios de septiembre, que tuvieron como objetivo campamentos del ejército hutí, la sede del departamento de propaganda de los hutíes y un almacén de combustible que se utilizaba para las actividades militares del régimen.

Esta nueva campaña forma parte de una operación centrada en detener los recientes ataques hutíes contra el aeropuerto Ramon de Eilat, que provocaron el cierre temporal del espacio aéreo de la ciudad después de que un dron impactara en el aeropuerto.

El ataque supuso el vuelo más largo realizado por un piloto israelí desde el comienzo de la guerra, con un total de 2350 km para completar la misión.

Los residentes de Saná dijeron a Reuters que el ataque se produjo en un escondite entre dos montañas que se utiliza como centro de mando y control hutí. El alcance de los daños no quedó claro de inmediato.

Fuente: The Jerusalem Post.